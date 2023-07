United a annulé des vols pour des milliers de passagers pendant que le PDG prenait un avion privé

Le PDG de United Airlines, Scott Kirby, s’est excusé vendredi d’avoir sauté dans un avion privé pour sortir de la région de New York plus tôt cette semaine alors que des milliers de passagers United étaient bloqués parce que la compagnie aérienne avait annulé tant de vols.

« Prendre un jet privé était une mauvaise décision car il était insensible à nos clients qui attendaient de rentrer chez eux », a déclaré Kirby dans un communiqué publié par la compagnie aérienne. « Je m’excuse sincèrement auprès de nos clients et des membres de notre équipe qui ont travaillé 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours – souvent par mauvais temps – pour prendre soin de nos clients. »

Kirby a conclu en promettant « de mieux démontrer mon respect pour le dévouement des membres de notre équipe et la fidélité de nos clients ».

Kirby a pris le vol privé de Teterboro, New Jersey, à Denver, Colorado, mercredi, lorsque United a annulé 750 vols – un quart de son horaire de la journée. Ce chiffre n’inclut pas les vols sur United Express.

United a annulé près de 3 000 vols cette semaine, dont le plus grand nombre à son hub de l’aéroport international de Newark Liberty dans le New Jersey, qui a été frappé par des orages pendant une grande partie de la semaine.

Kirby a imputé les perturbations à Newark le week-end dernier à une pénurie de contrôleurs de la circulation aérienne de la Federal Aviation Administration. Il a déclaré dans une note aux employés « que la FAA nous a franchement échoué » en réduisant le rythme auquel les avions pouvaient arriver et partir de l’aéroport, où United est le transporteur dominant.

Les vols annulés ont laissé les avions et les équipages de United hors de position, bloquant la compagnie aérienne lorsque le mauvais temps a frappé dimanche, a déclaré Kirby.

Alors que United a continué à lutter tout au long de cette semaine, le secrétaire aux transports Pete Buttigieg, dont le département comprend la FAA, a déclaré sur Twitter que les compagnies aériennes s’étaient remises des tempêtes « à l’exception de United ». Il a insisté sur le fait en incluant un graphique à barres comparant le taux d’annulation de United avec le reste de l’industrie.

Le fonctionnement de United s’est amélioré depuis le milieu de la semaine. Le pourcentage de vols annulés est passé de 26% mercredi à 18% jeudi et 8% jusqu’à vendredi soir, selon le service de suivi FlightAware. Cependant, même vendredi, United était sur le point de mener tous les transporteurs américains dans les vols annulés pour une septième journée consécutive.

United s’est engagé à réparer son opération à temps pour le week-end de vacances du 4 juillet, qui promet d’être mouvementé dans les aéroports du pays. Plus de 2,7 millions de personnes ont été contrôlées jeudi aux points de contrôle de la Transportation Security Administration, et vendredi devrait attirer des foules similaires – peut-être plus grandes.

Les passagers de United se sont tournés vers les médias sociaux et ont parlé aux journalistes des longues files d’attente dans les aéroports et de dormir dans les aéroports après l’annulation des vols.

Les syndicats représentant les pilotes et les agents de bord de la compagnie aérienne se sont joints aux critiques, accusant la direction de United de mauvaise planification, d’un manque de planificateurs d’équipage et d’un trop grand nombre de vols.

United, basé à Chicago, a déclaré qu’il n’avait pas payé le vol du PDG mercredi. La compagnie aérienne a refusé de dire si Kirby prend fréquemment des avions privés.