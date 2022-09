Des conférenciers et des groupes de culte ont dirigé une séance de prière publique samedi au City Park de Streator.

L’Association Ministérielle Streator a accueilli Unite Streator. Rob Dickman, Eric Elder, Colton Reiter, Jay Peters et l’église luthérienne St. Paul étaient parmi les conférenciers. Les groupes de culte comprenaient New Life Assembly of Dwight, Love Church Mendota, Grace Community Church et St. Paul’s Lutheran Church.