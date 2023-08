Unite accuse le parti travailliste de « s’attirer les faveurs des grandes entreprises » sur les droits des travailleurs

Sharon Graham, secrétaire générale du syndicat Unite, a accusé les travaillistes de revenir en partie sur leurs projets de renforcement des droits des travailleurs afin de « s’attirer les faveurs des grandes entreprises », tandis que le parti a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’affaiblissement de ses politiques. .

Des documents divulgués, d’abord obtenus par le Financial Timesmontrent que le parti a changé le libellé de ses plans pour renforcer les droits des travailleurs lors de son forum politique national en juillet dans une tentative apparente de parer aux critiques des conservateurs sur son approche des affaires.

Angela Rayner, chef adjointe du parti, dont le portefeuille couvre les droits des travailleurs, a déclaré vendredi matin que le parti travailliste avait toujours l’intention d’interdire les contrats zéro heure, de s’attaquer au faux travail indépendant et de mettre fin aux périodes de qualification pour les droits dans le « plus grand nivellement des travailleurs ». droits dans des décennies ».

« Loin de l’édulcorer, nous allons maintenant détailler comment nous allons le mettre en œuvre et lutter contre l’alarmisme des conservateurs », a-t-elle ajouté.

Cependant, le texte divulgué de la politique du Labour de juillet suggère qu’il pourrait y avoir plus de flexibilité dans son approche qu’auparavant. Le parti envisageait de créer un statut unique de « travailleur » pour tous sauf les véritables indépendants, garantissant les mêmes droits pour tous, quels que soient le secteur, le salaire ou le type de contrat.

Les travaillistes reviennent partiellement sur leurs promesses en matière de droits des travailleurs En savoir plus

Le forum a convenu le mois dernier de se consulter sur cette politique après son entrée au gouvernement pour créer «un cadre plus simple» qui différencie les travailleurs et les véritables travailleurs indépendants d’une manière qui «capturerait correctement l’étendue des relations de travail au Royaume-Uni» ainsi que veiller à ce que les travailleurs puissent toujours « bénéficier d’un travail flexible là où ils le souhaitent ».

Le parti travailliste a également modifié son plan pour les droits des travailleurs du «premier jour», tels que les indemnités de maladie, le congé parental et le licenciement abusif, pour dire que cela n’empêcherait pas «les périodes d’essai avec des règles et des processus justes et transparents».

Les soutiens syndicaux du Labour, d’Unison au GMB, étaient en faveur du résultat du forum politique national lors de sa réunion en juillet, à l’exception d’Unite, qui a refusé son soutien. À l’époque, le GMB avait déclaré que le parti travailliste avait un programme politique « qui ferait une réelle différence pour les travailleurs et les industries dans lesquelles ils travaillent ».

Cependant, Graham a déclaré que le texte divulgué de la politique sur les droits des travailleurs montrait que son syndicat avait eu raison de ne pas le soutenir.

Elle a déclaré: «Ce qui est évident, c’est qu’il y a eu un recul clair sur le nouveau document pour les travailleurs.

« Les changements apportés au forum politique national (NPF) ont considérablement édulcoré les droits des travailleurs et n’ont donc pas pu être soutenus par Unite. Aujourd’hui, nous connaissons désormais le texte même du document du NPF… Unite était, et est, absolument justifié de prendre cette position.

« Les syndicats doivent faire les bons choix pour les travailleurs maintenant, et non les diluer pour s’attirer les faveurs des grandes entreprises. Ils doivent cesser d’hésiter et faire savoir clairement qu’ils sont vraiment la voix des travailleurs.

Le forum politique national est un processus qui examine les politiques possibles et rédige des libellés à partir desquels le Parti travailliste forme son prochain manifeste.

Vendredi matin, le ministre fantôme de l’Éducation, Stephen Morgan, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter le processus politique avant le manifeste du parti, mais a clairement indiqué qu’il serait « pro-travailleur et pro-entreprise ».

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Nous vous enverrons la première édition tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

«Nous avons une très bonne relation avec les entreprises maintenant; on peut nous faire confiance pour gérer notre économie et diriger notre pays, et nous avons un ensemble de politiques qui sont également favorables aux travailleurs », a-t-il déclaré.

Rayner a tweeté le document politique du parti sur les droits des travailleurs dès le premier jour, affirmant que ce serait « le plus grand nivellement des droits des travailleurs depuis des décennies, assurant la sécurité, traitant les travailleurs équitablement et payant un salaire décent ».

Elle a déclaré que le parti « s’attaquerait au travail précaire en interdisant les contrats zéro heure, en mettant fin au licenciement et à la réembauche et en mettant fin aux périodes de qualification pour les droits fondamentaux, qui laissent actuellement les travailleurs attendre jusqu’à deux ans pour les protections de base ».

Rayner a ajouté: «Nous rendrons le travail plus convivial pour la famille en faisant du travail flexible un droit dès le premier jour, sauf là où cela n’est pas raisonnablement faisable, en renforçant les protections pour les femmes enceintes et en révisant d’urgence le congé parental.

« Et nous veillerons à ce que le travail paie réellement avec un véritable salaire décent qui couvre le coût de la vie, en garantissant des pourboires équitables, en renforçant les droits collectifs – et en accélérant la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes. »

Certains à gauche du parti soupçonnent toujours que le processus du forum politique national ait dilué le document politique de Rayner avant le manifeste.

Un porte-parole du groupe de base Momentum a déclaré : « Sous les conservateurs, la Grande-Bretagne est dirigée pour ses patrons, pas pour ses travailleurs. Les bénéfices des entreprises montent en flèche tandis que les travailleurs sont sous-payés et sous-évalués. C’est pourquoi il est crucial que le nouveau pacte du Labour pour les travailleurs soit pleinement mis en œuvre.