« Unis et forts comme jamais auparavant »: Trump ne rompra pas avec le parti républicain lors du discours de CPAC, soutiendra GOP

Dans un discours à venir à la Conférence d’action politique conservatrice, l’ancien président Donald Trump n’annoncerait pas de rupture avec le Parti républicain et marchera «jusqu’à la ligne» de l’annonce d’une course pour 2024.

Trump a gardé un profil relativement bas depuis son départ de la Maison Blanche le mois dernier, et ses déclarations publiques ont été rares, probablement en raison de sa déplatformance de la part de tous les principaux médias sociaux. En tant que tel, sa apparition en tête d’affiche dimanche à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) a été très attendue.

Selon un extrait du discours obtenu par Fox News, Trump jettera l’eau froide sur les rumeurs d’une rupture avec le GOP et de la création d’un nouveau parti politique populiste.

Le discours du président Trump sur CPAC va avoir des notes plus élevées et plus de points de vue que l'état de l'Union de Joe Biden … chaque fois qu'il décide de le faire.

«Nous ne démarrons pas de nouveaux partis et nous ne diviserons pas notre pouvoir et notre force. Au lieu de cela, nous serons unis et forts comme jamais auparavant ». On s’attend à ce que Trump dise.

Les républicains divisés au Congrès sont maladroitement en désaccord sur l'avenir de Trump lors de la même conférence de presse

Une source «Proche de l’ancien président» a également dit à Fox que Trump marcherait « Jusqu’à l’annonce d’une autre campagne, » sans vraiment s’engager dans une autre candidature en 2024.

Le discours de Trump devrait durer environ 90 minutes et attaquera le président Joe Biden sur l’immigration et l’annulation du pipeline Keystone XL, dénigrera les entreprises technologiques de la Silicon Valley et exposera un « sentier » aux républicains de reprendre le Congrès lors des élections de mi-mandat de 2022, a déclaré la source.

Quels que soient les détails de son message, Trump s’adressera à la foule la plus sympathique. Les chapeaux et les bannières MAGA sont régulièrement visibles à l’hôtel d’Orlando qui accueille la conférence, et le fils de l’ancien président, Donald Jr., a qualifié l’événement de «TPAC», (Trump Political Action Conference) dans son propre discours de vendredi.

Des spectateurs perplexes alors que les républicains roulent dans une statue en or de Trump pour CPAC

La liste des orateurs à CPAC est considérée comme un baromètre assez fiable de la direction du Parti républicain, et la programmation de cette année était majoritairement pro-Trump. Aucun législateur présent n’a voté pour destituer l’ancien président, et d’éminents républicains anti-Trump, comme l’ancien ambassadeur à l’ONU NIkki Haley, ont été écartés de l’événement.

Bien que la plupart des sondages montrent que Trump est le candidat de choix pour 2024, un certain nombre d’autres orateurs ont été vantés comme des successeurs potentiels. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, les sénateurs Josh Hawley (Missouri), Tom Cotton (Arkansas) et Ted Cruz (Texas), ainsi que l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, ont tous été discutés en tant que challengers potentiels en 2024, et ont tous parlé à CPAC ce week-end.

