Unis contre les vitriers: comment le ressentiment de longue date des fans de Man Utd a atteint son point d’ébullition contre les propriétaires américains milliardaires

Ce fut une année de hauts et de bas importants pour la famille milliardaire Glazer. Leur portefeuille sportif animé a peut-être connu son plus grand succès encore plus tôt cette année lorsque, soutenus par l’ajout du quart-arrière légendaire Tom Brady, la franchise NFL qu’ils détiennent depuis 1995, les Buccaneers de Tampa Bay, ont vaincu les Chiefs de Kansas City au Super Bowl.

Ce fut un revirement remarquable pour une équipe sportive qui était devenue un peu plus qu’une équipe également dirigée dans les cercles de la NFL, et une grande partie de cela résultait d’un investissement répété et réfléchi dans l’équipe.

Le bras de Brady coûtera à Tampa et au Glazer 41 millions de dollars en 2021 seulement (dont certains sont compensés par les règles de la ligue et les arts sombres du plafond salarial, mais c’est une conversation pour une autre fois) – mais Brady n’est qu’une des nombreuses stars expérimentées. qui, disons simplement, n’étaient pas vraiment tentés de signer un contrat à Tampa Bay en raison de la solide réputation de l’équipe (avant l’année dernière, les Buccaneers n’avaient pas fait les séries éliminatoires depuis 2007).

Mais demandez à n’importe quel supporter de Manchester United à ce sujet et vous serez probablement confronté à un air renfrogné. De nombreux fans de United pensent généralement que le récent succès de Tampa a été construit sur le dos du club de football le plus célèbre du monde, et si vous plongez dans les archives, il est facile de comprendre pourquoi.

C’est en 2003 que le patriarche de la famille Glazer, Malcolm, a mis en place une série d’actions qui aboutiraient au chaos de dimanche dans la moitié rouge de Manchester lorsqu’il a acheté une participation initiale de 2,9%.

En octobre de l’année suivante, Glazer avait augmenté sa participation à près de 30% et, à la fin de mai 2005, il détenait plus de 76% du club – ce qui a incité le club et son conseil d’administration à conseiller aux actionnaires d’accepter la prise de contrôle ultérieure de Glazer. offre.

En juin, cependant, des signes devenaient clairs que les milliers de fans qui s’entassaient à Old Trafford chaque semaine, ainsi que les millions qui suivent le club à travers le monde, sonnaient la sonnette d’alarme lors de la prise de contrôle des Glazers. leurs propres emprunts de 525 millions de livres (730 millions de dollars) – un chiffre qui aurait depuis fait boule de neige à plus de 1 milliard de livres.

Pour certains supporters, cela a marqué la fin d’une association de longue date avec Manchester United. Une foule de fans furieux ont créé un club phoenix, le FC United de Manchester, qui serait placé dans le 10e niveau du football anglais – et bien qu’ils ne participeraient pas tout à fait aux liens glamour auxquels Manchester United était associé, le FC United de Manchester était considéré par certains comme une table rase. Un club de football non encombré par les pattes sales des milliardaires étrangers.

Le mécontentement du ventilateur a bouilli. « Love United, Hate Glazer« est devenu un slogan rarement loin des lèvres des fidèles de Stretford End. En juillet 2005, les membres de la famille Glazer ont été emmenés loin d’Old Trafford dans un fan de police sécurisé après avoir été confrontés à des manifestations furieuses à Old Trafford. C’était leur toute première visite au stade.

En 2010, la dette attachée au club avait dépassé 700 millions de livres sterling – les Glazers étant contre fustigés pour avoir pris 10 millions de livres sterling dans les coffres de Manchester United pour des « frais de gestion et d’administration ». Ils ont également emprunté 10 millions de livres supplémentaires au club.

Puis en 2014, Malcolm Glazer meurt à l’âge de 85 ans. Peu de temps après, la famille Glazer a fait 200 millions de dollars en vendant des actions dans le club de football maintenant coté en bourse, s’ajoutant aux 75 millions de dollars réalisés de la même manière l’année précédente. Encore une fois, la base de fans furieuse était impuissante – et la famille Glazer a juré qu’elle n’envisagerait pas de vendre le club pendant au moins cinq ans, quel que soit le sentiment écrasant des supporters.

Fait remarquable, une enquête menée par The Guardian a conclu que bien plus d’un milliard de livres sterling avait été retiré du compte bancaire du club depuis que la dette du Glazer avait été placée sur le club en 2005, en raison de l’accumulation d’intérêts et d’autres frais divers. La dette totale associée au club s’élève à plus de 450 millions de livres sterling en mars de cette année.

Cela nous amène à nos jours. L’implication de Manchester United en tant que membre fondateur et signataire de la Super League, dont Joel Glazer était une voix clé, semble avoir été la goutte d’eau qui a brisé le dos du chameau. Les anciens joueurs et les fans ont sauvé la propriété du club à chaque occasion, l’ancien arrière latéral de United Gary Neville étant particulièrement vocal sur la question.

Les premiers échos de la rancune des fans ont été entendus récemment sur le terrain d’entraînement de United à Carrington lorsqu’une foule mécontente de supporters a organisé un sit-in de protestation et n’a été obligée de partir que lorsque le manager Ole Gunnar Solksjaer, parmi d’autres dignitaires du club, a été obligé de partir – mais le vrai bouillonnement Le point est venu dimanche à Old Trafford, dans un mouvement qui a fait la une des journaux à travers le monde et qui aura même brillé sur le radar des propriétaires absents du Glazer.

Et c’est ça le problème. Les Glazers considèrent le Manchester United comme une entité complètement différente de ses supporters. La perception est que pour les propriétaires, le club le plus célèbre du monde est un actif financier – une tirelire à partir de laquelle secouer des pièces, espérons-le sans avoir à utiliser un marteau pour l’écraser. C’est une franchise. C’est une marque de divertissement sportif.

Pour les fans, c’est plus qu’un simple club de football: c’est une identité et non une marchandise. Et contrairement aux Buccaneers de Tampa Bay, vous ne pouvez pas acheter la base de fans avec de nouveaux jouets brillants. Mais pour l’instant, on soupçonne que la famille Glazer est plus que satisfaite de garder ses intérêts financiers liés à un club qu’elle ne pourra probablement jamais visiter de sa vie.