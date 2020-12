C’est le moment terrifiant où un propriétaire découvre un énorme python glissant sur sa clôture de jardin.

Le python de tapis de cinq pieds de long a été aperçu en train de profiter du soleil dans l’arrière-cour d’une maison à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud cette semaine.

Le propriétaire a enregistré le moment où il est tombé sur le serpent géant et a publié les images sur Reddit.

« Oui, l’été australien bat son plein », pouvait-on lire dans la légende.

Le propriétaire a déclaré que son chat avait été placé en « assignation à domicile » alors que le serpent se déplaçait toujours.

« Il y a beaucoup de dindes de brousse que le serpent peut affronter sur la route », a-t-il déclaré.

Et si de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont trouvé les images terrifiantes, d’autres ont été impressionnés.

‘Quelle beauté!’ on a écrit.

«On dirait un animal de compagnie pour être honnête», a écrit un autre.

Les pythons tapis, également connus sous le nom de pythons diamantés, mesurent de deux à cinq mètres de long et peuvent peser jusqu’à 15 kg.

Ils sont lents et non venimeux, mais peuvent infliger une morsure douloureuse – bien qu’ils ne soient pas considérés comme dangereux pour les humains.

Les serpents tuent des proies telles que les petits mammifères, les oiseaux et les lézards en les resserrant.

Des incidents de serpents attaquant ou dévorant des chats domestiques et des petits chiens ont été signalés.

Les pythons diamant vivent souvent à proximité des établissements humains, où ils rendent un service utile en mangeant des rats et d’autres vermines.

Ils se trouvent sur la côte est de la Nouvelle-Galles du Sud, tout le Queensland et Victoria, les 100 à 200 km supérieurs du Territoire du Nord, les parties les plus septentrionales et les plus méridionales de l’Australie occidentale et dans le sud-est de l’Australie méridionale.