Quelque 900 clients de la communauté de Tumbler Ridge, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, ont été en grande partie coupés du monde extérieur pendant une période de 36 heures, alors que les travailleurs des télécommunications se démenaient pour identifier la source de la panne.

Bonus: lorsque j’ai tenté de vérifier les discussions sur les réseaux sociaux sur cette histoire aux petites heures du matin et que Telus a reçu un avis fade de «dommages de tiers», j’ai échoué parce que tous mes amis de Tumbler Ridge sont hors ligne.À cause d’un castor.Whoops.Related: https://t.co/VCSi3OTtUB – Mika McKinnon (@mikamckinnon) 25 avril 2021

Leurs investigations les ont conduits à un barrage de castors local, visiblement surmonté du ruban de protection orange qui entoure normalement les câbles souterrains à fibres optiques.

Dans leur précipitation pour quelques améliorations à domicile, les castors ont simultanément perturbé le service de téléphonie cellulaire et de télévision par câble du fournisseur Telus.

«Les castors ont rongé notre câble à fibres optiques en plusieurs points, causant d’importants dégâts,» a déclaré la porte-parole de Telus, Liz Sauvé.

Sauvé a ajouté que «Les castors ont creusé sous terre le long du ruisseau pour atteindre notre câble, qui est enterré à environ trois pieds sous terre et protégé par un conduit de 4,5 pouces d’épaisseur.

Les castors impatients et inconsidérés ont rongé le conduit avant de couper le câble critique à plusieurs endroits aux premières heures du samedi matin, ruinant ainsi les week-ends de nombreux résidents.

Les castors ont gâché l’anniversaire de quelqu’un !!! pic.twitter.com/Hxanj4fhZV – Andrew Kurjata (@akurjata) 25 avril 2021

Plusieurs habitants intelligents qui étaient hors de la ville pendant l’insurrection des castors ont rassemblé leurs têtes et ont redécouvert une technologie ancienne « Ligne fixe » téléphone pour diffuser des nouvelles « À l’ancienne. »

Internet, cellulaire et service de télévision sont disponibles dans toute la communauté de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, parce que les castors ont creusé sous terre et mâché une ligne Telus.pic.twitter.com/SRWErCAdJH – Andrew Kurjata (@akurjata) 25 avril 2021

Les ingénieurs et les équipes de travail de Telus se sont battus «Conditions difficiles» et travaillé « autour de l’horloge » pour rétablir le service juste avant 18 h 30 HE le dimanche.

Telus a présenté ses excuses pour l’interruption de service mais a reconnu le «Tournure des événements très inhabituelle et typiquement canadienne.»

