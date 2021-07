Les grandes marques de mode sont sondées après que les géants de la vente au détail profitaient du travail forcé des camps de prisonniers chinois.

Les magistrats du parquet national antiterroriste de Paris enquêtent sur les allégations selon lesquelles des sociétés multinationales, dont Uniqlo et le propriétaire de Zara, sont complices de crimes contre l’humanité, a indiqué une source judiciaire.

Zara fait partie des enquêteurs des magistrats français

L’enquête intervient après que le Sun Online a rapporté des allégations selon lesquelles le régime communiste serait engagé dans le plus grand outrage au travail forcé au monde depuis les nazis.

Les détaillants ne savent pas que le coton utilisé pour fabriquer leurs produits est fourni par le travail forcé présumé ouïghour, selon les militants.

Mais ils appellent les entreprises de mode à être plus vigilantes sur leurs chaînes d’approvisionnement pour éviter d’acheter involontairement le tissu fabriqué au Xinjiang, en Chine, qui représente un cinquième de tout le coton.

L’affaire en France repose sur une plainte déposée en avril par le groupe anti-corruption Sherpa, la branche française de Clean Clothes Campaign et l’Uyghur Institute of Europe, ainsi que par une femme ouïghoure qui avait été détenue dans un camp. .

Ils ont accusé Inditex, le propriétaire espagnol de Zara et d’autres grandes marques, ainsi que le japonais Uniqlo, le groupe de mode français SMCP et le fabricant de chaussures Skechers d’utiliser du coton produit dans la région du Xinjiang.

Des groupes de défense des droits humains pensent qu’au moins un million d’Ouïghours et d’autres minorités majoritairement musulmanes ont été incarcérés dans des camps de la région du Xinjiang, où la Chine est également accusée d’avoir stérilisé de force des femmes et d’avoir imposé du travail forcé.

Les États-Unis affirment qu’un « génocide » a été infligé aux Ouïghours et à d’autres minorités musulmanes de la région, tandis que Pékin a nié toutes les allégations d’abus et a insisté sur le fait que ses politiques au Xinjiang sont nécessaires pour contrer l’extrémisme violent.

Les États-Unis ont annoncé des interdictions d’importation pour une poignée d’entreprises opérant au Xinjiang, dont le fabricant de panneaux solaires Hoshine Silicon Industry.

Plusieurs grandes marques grand public dont Uniqlo, H&M, Nike ou Adidas ont annoncé qu’elles cesseraient d’acheter du coton de la région, ce qui a conduit à des appels au boycott en Chine.

Chloe Cranston, du groupe de campagne Anti-Slavery International, a déclaré à The Sun Online que les Ouïghours musulmans persécutés en Chine étaient contraints de travailler pour approvisionner les plus grandes entreprises de mode du monde.

Mme Cranston a déclaré : « Un cinquième de toute la production de coton peut être présumé être lié au travail forcé.

« Vous pourriez mettre par inadvertance un produit fabriqué sur le dos du travail forcé des Ouïghours. »





Un grand nombre de membres de ce groupe minoritaire, originaire de la région autonome ouïghoure du Xinjiang (XUAR) dans le nord-ouest du pays, auraient été enfermés et loués par des responsables du parti communiste à des patrons d’usine cupides.

En septembre, un document de Pékin divulgué a révélé l’ampleur de ses camps de détention – les responsables disent que jusqu’à huit millions de personnes ont suivi une « formation » dans des « goulags » d’État.

Mme Cranston a déclaré: « Il s’agit de la plus grande détention de masse d’une identité ethnique et religieuse depuis la Seconde Guerre mondiale. »

Les militants appellent les entreprises de mode à être plus vigilantes sur leurs chaînes d’approvisionnement afin d’éviter d’externaliser involontairement leurs produits vers les entreprises.

Le Sun Online a contacté les détaillants qui feraient l’objet d’une enquête et attend un commentaire.

Photo satellite montrant prétendument un camp de rééducation pour les Ouïghours détenus