Uniqlo et une agence de design parisienne proposent de nouveaux t-shirts éclatants pour le Louvre dans le but d’éviter une « représentation évidente » de l’histoire

T-shirt de la collection “Les Écritures du Louvre” réalisé par M/M pour UNIQLO x Le Louvre. Photo : ©UNIQLO.

Le Louvre à Paris s’associe une nouvelle fois à Uniqlo pour créer une nouvelle ligne de t-shirts présentant des fragments d’écritures tirés d’œuvres de la collection du musée. Connue sous le nom de « Les Écritures du Louvre », la collection sortira le 8 mai.

L’idée de cette ligne unique a été imaginée par M/M (Paris), agence de design fondée par Michaël Amzalag et Mathias Augustyniak en 1992.

Les inscriptions qu’ils ont choisies proviennent des neuf départements du Louvre, couvrant toute l’histoire depuis certaines des premières écritures humaines documentées au cours du troisième millénaire avant JC jusqu’à la signature du peintre baroque français Poussin. Ils seront accompagnés d’un nouveau logo pour le Louvre dans la typographie originale de M/M.

“Nous sommes très enthousiasmés par cette collection qui donne aux visiteurs l’opportunité de penser au-delà de la représentation évidente du passé et propose un mélange d’art, de design et de mode d’une manière qui transcende l’espace, le temps et la culture”, peut-on lire dans un communiqué de M. /M.

Certains t-shirts comporteront également un personnage récurrent dans l’œuvre de M/M, connu sous le nom de The Agent, apparaissant ici comme une image inversée de la Joconde assise au sommet de la célèbre pyramide d’IM Pei, installée dans la cour du Louvre. Des affiches portant les mêmes motifs seront exposées publiquement dans le musée.

Le Grand Palais proposera également une série de nouveautés basées sur le même design. Il s’agira de produits typiques d’une boutique de cadeaux, notamment de la papeterie, des sacs fourre-tout, des tasses, des boules à neige, des puzzles et des bougies.

Uniqlo et le Louvre ont annoncé un partenariat de quatre ans en 2021, avec pour objectif d’inviter chaque année de nouveaux artistes et designers à donner un nouveau regard sur la collection du musée. Les collaborations précédentes entre le détaillant de mode japonais et le musée parisien comprenaient une série de dessins de style bande dessinée d’œuvres d’art classiques de l’artiste japonais Yu Nagaba en 2022 et une autre réinterprétation des œuvres basée sur leurs numéros d’accession par le graphiste britannique Peter Saville en 2021.

