Union veut que Notre-Dame des Anges à Joliet recherche des alternatives à la fermeture. – Section locale de Shaw

Les membres du syndicat de la maison de retraite Our Lady of Angels exhortent la direction à examiner de plus près les options de fermeture.

La maison de retraite, qui a ouvert ses portes à Joliet en 1962, devrait fermer d’ici mars.

Les employés ont intensifié une campagne visant à éviter la fermeture et prévoient une manifestation à la maison de retraite le 17 décembre.

Les membres de l’Illinois Nurses Association, qui a organisé 70 employés à l’OLA cette année, soutiennent que la direction doit explorer les options de fermeture.

“OLA doit épuiser toutes les possibilités pour trouver une voie à suivre, sous la propriété actuelle ou par l’intermédiaire d’un acheteur”, ont déclaré les employés dans une lettre à la direction publiée vendredi par l’Illinois Nurses Association.

La lettre a été envoyée conjointement par les employés et les résidents de l’OLA, a indiqué l’INA.

L’INA représente 70 salariés de l’Ehpad organisés en syndicat en août. Des informations selon lesquelles la maison de retraite pourrait fermer sont apparues en octobre. En novembre, la direction a annoncé qu’elle prévoyait de fermer le 28 février.

Un panneau “Proud Union Home” a été affiché en août devant le monument marquant la maison de retraite Notre-Dame des Anges au coin des avenues Ingalls et Wyoming à Joliet après que l’Illinois Nurses Association a organisé les employés de l’établissement.

(Bob Oko)

Notre-Dame des Anges appartient à une organisation à but non lucratif créée par les Sœurs de Saint-François de Marie Immaculée, basées à Joliet, qui n’ont pas pu être jointes pour commenter vendredi.

L’ordonnance a annoncé la fermeture de la maison de retraite, affirmant qu’elle perdait de l’argent et ne disposait pas des fonds nécessaires pour l’amélioration du bâtiment.

La maison de retraite a perdu 2,5 millions de dollars au cours de son dernier exercice seulement, a déclaré à The Herald-News le mois dernier Sœur Jeanne Bessette, présidente des Sœurs de Saint François de Marie Immaculée.

Bessette a déclaré à l’époque que l’OLA était confrontée à des problèmes économiques qui perturbent d’autres foyers de soins. Mais l’impact est plus grave pour OLA car il s’agit d’un établissement autonome sans les économies d’échelle disponibles pour les autres maisons de soins infirmiers qui font partie de grandes entreprises, a-t-elle déclaré.

L’INA, dans son communiqué de presse publié vendredi, a souligné 5,5 millions de dollars de fonds de secours COVID-19 reçus par la maison de retraite et a appelé à plus de transparence concernant la situation financière de Notre-Dame des Anges.

“Nous avons identifié de multiples opportunités de lever des capitaux pour combler le déficit budgétaire que vous avez déclaré être la raison de votre fermeture”, indique la lettre publiée par l’INA. “Vous avez répondu en rejetant ces opportunités d’emblée.”

Le syndicat a organisé une récente réunion communautaire sur l’avenir de l’OLA à laquelle ont participé des employés, des familles de résidents et des élus, dont le maire de Joliet, Bob O’Dekirk.

La direction n’était pas présente bien qu’elle y ait été invitée, a déclaré le syndicat.

Un porte-parole de l’INA a déclaré que le syndicat prévoyait un piquet de grève et une manifestation à la maison de retraite le 17 décembre.

Le syndicat continue d’essayer de négocier un contrat avec la direction du foyer de soins malgré la fermeture prévue. L’INA a déclaré avoir déposé une plainte pour pratique déloyale de travail concernant le récent licenciement d’une infirmière avant que l’affaire ne soit résolue.