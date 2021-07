Union Square Hospitality Group de Danny Meyer exigera que les convives à l’intérieur montrent une preuve des coups de Covid

Danny Meyer, fondateur et PDG de Union Square Hospitality Group LLC, écoute lors d’une interview à Bloomberg Television à New York, aux États-Unis, le mardi 15 août 2017.

Le groupe hôtelier Union Square de Danny Meyer exigera que les convives et les buveurs à l’intérieur de ses restaurants montrent qu’ils ont été vaccinés contre Covid. Le mandat s’applique également aux employés actuels et aux nouvelles recrues.

L’annonce, que Meyer a faite sur « Squawk Box » de CNBC, intervient alors que l’inquiétude concernant l’augmentation de la variante delta hautement contagieuse et les responsables américains tentent de lutter contre l’hésitation et la résistance au vaccin Covid chez certains Américains.

Meyer, fondateur de Shake Shack et président du conseil d’administration de la chaîne fast casual, a déclaré que la société prendra sa propre décision concernant les vaccins.

« Shake Shack prendra la décision appropriée pour eux au moment opportun », a-t-il déclaré.

Un certain nombre d’entités gouvernementales et du secteur privé ont adopté une ligne plus dure sur les exigences en matière de vaccins pour les employés ces derniers jours, des mesures que certains jugent essentielles pour augmenter le taux de vaccination aux États-Unis après qu’il a considérablement ralenti par rapport à son pic printanier.

Environ 57% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin Covid et 49,3% sont entièrement vaccinés, selon données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention.

Les cas de coronavirus ont augmenté ces dernières semaines, incitant le CDC à inverser le cours de ses directives antérieures sur les masques. L’agence de santé publique recommande désormais aux Américains entièrement vaccinés dans les endroits où les taux d’infection à Covid sont élevés de recommencer à porter des couvre-visages à l’intérieur.