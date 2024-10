Union Pacific vante la sécurité avant la visite de Big Boy

12 octobre — Avec le retour dimanche de la plus grande locomotive à vapeur du monde à McAlester, les responsables de l’Union Pacific souhaitent rappeler à tous que la sécurité est une priorité absolue lorsqu’il s’agit de voir le Big Boy n° 4014.

Mike Jaixen, porte-parole d’Union Pacific, a déclaré que les visiteurs doivent rester à au moins 25 pieds du train pendant son arrêt à McAlester et n’interagir avec les membres de l’équipage que s’ils ne sont pas occupés.

Il demande également à ceux qui envisagent de s’installer le long des voies ferrées de respecter également la règle des 25 pieds.

Outre la sécurité, Jaixen a déclaré que les gens devraient respecter cette règle car le train est si grand que les photos en gros plan ne peuvent pas vraiment le capturer.

Jaixen a déclaré que les gens qui n’avaient jamais vu Big Boy auparavant n’avaient jamais vu – ni entendu – quelque chose de pareil. Il a ajouté que la vapeur qui alimente le moteur déclenche également le sifflet, qui produit un « son musical agréable », contrairement aux klaxons des trains entendus quotidiennement.

Le Big Boy n° 4014 a quitté Cheyenne, Wyoming, le 28 août et fera escale dans les communautés de l’Arkansas, du Colorado, de l’Illinois, du Kansas, de l’Iowa, du Missouri, du Nebraska, de l’Oklahoma, du Texas et du Wyoming dans le cadre de « The Heartland of America Tour ».

L’un de ces arrêts consistera en une nuit à McAlester, près de l’intersection de North Main Street et d’East Krebs Avenue, le 13 octobre à 16 heures, avant de repartir le 14 octobre à 9 heures.

Jaixen a déclaré que les arrêts sont importants pour maintenir le train en marche.

« À l’époque de la vapeur… si quelque chose n’allait pas, nous le retirons et mettons une autre locomotive à vapeur », a déclaré Jaixen. « Nous n’avons pas d’autre Big Boy en activité, et s’il tombe en panne, alors tout le monde sera déçu. »

Il est prévu que les magasins du quartier de la vieille ville soient ouverts le dimanche de midi à 19 heures, avec des food trucks et d’autres vendeurs s’installant également dans le quartier.

L’arrêt McAlester sera un arrêt « visite uniquement », c’est-à-dire un endroit où les gens pourront voir le Big Boy uniquement, sans visites.

Pesant 1,2 million de livres, la Big Boy, construite en 1941, est la locomotive à vapeur opérationnelle la plus grande, la plus lourde et la plus puissante au monde, selon l’Union Pacific. Le Big Boy mesure 17 pieds de haut et 133 pieds de long, soit 99 pieds de moins qu’un Boeing 747.

Vingt-cinq Big Boys ont été construits exclusivement pour l’Union Pacific afin de transporter du fret pendant les efforts de guerre. Il n’en reste que huit aujourd’hui, les sept autres étant exposés statiquement dans des musées de Cheyenne, Wyoming ; Denver, Colorado ; Frisco, Texas ; Baie verte, Wisconsin ; Omaha, Nebraska ; Scranton, Pennsylvanie ; et Saint-Louis, Missouri.

Selon Union Pacific, le n° 4014 a été mis à la retraite en décembre 1961, parcourant un total de 1 031 205 milles au cours de ses 20 années de service.

Union Pacific a racheté le numéro 4014 en 2013 auprès du RailGiants Train Museum de Pomona, en Californie, après que le train ait passé 52 ans au musée. L’entreprise a passé les six années suivantes à remettre le train en état opérationnel avant le 150e anniversaire du Chemin de fer Transcontinental.

« Ce n’est pas un train typique », a déclaré Jaixen. « C’est un retour à ce qu’était le chemin de fer il y a 70, 80 et 100 ans. C’est presque comme une histoire en mouvement. »

Jaixen a déclaré que l’Union Pacific n’avait pas prévu de tournées au-delà de 2024, mais qu’il n’était pas non plus prévu d’arrêter la tournée avec Big Boy.

Une carte montrant l’emplacement et l’itinéraire du n° 4014 est disponible en ligne à l’adresse www.upsteam.com.