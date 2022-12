Union Pacific suspend l’utilisation des embargos ferroviaires controversés sur le fret

Un train de marchandises Union Pacific transporte des marchandises vers l’est près de Palm Springs, en Californie, un maillon clé des routes et des voies ferrées qui relient les régions métropolitaines du sud de la Californie, ainsi que le complexe portuaire le plus fréquenté du pays, avec le reste des États-Unis.

Union Pacifique suspend l’utilisation des embargos sur son réseau de fret, une pratique qui avait considérablement augmenté cette année et a conduit le Surface Transportation Board à convoquer le PDG d’Union Pacific, Lance Fritz, et d’autres hauts dirigeants du rail à une audience à Washington, DC, plus tôt cette semaine .

Dans une lettre adressée au président du STB, Martin Oberman, et envoyée au STB vendredi par Fritz, le PDG d’Union Pacific a déclaré : “Nous examinons attentivement notre utilisation des embargos liés à la congestion. Pour faciliter cet examen approfondi, nous sommes immédiatement suspendant tout embargo supplémentaire dans le cadre du programme de gestion des stocks de pipelines que nous avons lancé en novembre. »

Selon les données du STB, l’utilisation des embargos par le chemin de fer pour contrôler la congestion est passée d’un total de cinq en 2017 à plus de 1 000 à ce jour en 2022. Des rapports selon lesquels les embargos entravent les opérations des expéditeurs et aggravent les problèmes de chaîne d’approvisionnement pour l’économie nationale ont été parmi les raisons qui ont poussé STB à convoquer l’audience.

Union Pacific transporte près de 27 % du fret desservi par le rail et près de 11 % de l’ensemble du volume de fret longue distance.

Le chemin de fer a soutenu qu’en raison de son étendue géographique, du nombre de chantiers, des installations des clients et de la composition des produits, les embargos sont l’un des rares outils dont il dispose pour gérer et mesurer les niveaux d’inventaire des wagons contrôlés par les clients et réduire la congestion du réseau. Il a également qualifié les embargos d’outil de “dernier recours”.

Le STB a fait part de ses frustrations à l’égard d’Union Pacific, déclarant avant les audiences des 13 et 14 décembre qu’Union Pacific “n’avait fourni aucun détail” en réponse à une ordonnance du STB expliquant une “augmentation spectaculaire des embargos depuis 2017 “, y compris si UP a maintenu des ressources suffisantes pendant cette période.

Le STB s’est intéressé à l’impact de la dotation en personnel et des niveaux de service d’UP sur la chaîne d’approvisionnement et si le manque de main-d’œuvre est en partie à l’origine des embargos. Les syndicats ont déclaré que même si les principales compagnies ferroviaires de fret ajoutent des travailleurs, les données fournies au STB sur l’embauche masquent une tendance à plus long terme d’attrition de la main-d’œuvre. Un avocat du travail qui a témoigné lors de l’audience de cette semaine a déclaré que les chemins de fer de fret de classe I embauchent peut-être, mais qu’ils ne retiennent pas les travailleurs existants, il n’y a donc pas de gain net.

“Au lieu de cela, ils allongent les trains à des tailles qui dépassent la capacité de l’infrastructure, ce qui ajoute à la congestion, au lieu d’ajouter des travailleurs pour améliorer le service”, a déclaré Richard Edelman, l’un des avocats représentant les syndicats des chemins de fer.

Un examen CNBC des données sur le travail de l’Union Pacific fournies au STB et de janvier 2019 à octobre détaille l’historique de l’attrition de la main-d’œuvre, une période qui comprend la combinaison du déploiement de la stratégie de chemin de fer de précision de l’entreprise appelée Plan unifié 2020, qui a été lancé en octobre 2018 et déployé par phases sur l’ensemble du réseau ferroviaire de l’Union Pacific. L’impact de la pandémie de Covid se traduit également par la baisse du travail.

Selon un porte-parole d’Union Pacific, le nombre total d’embauches d’artisans était de 27 753 en octobre 2022, contre 32 315 en octobre 2019.

Les données sur les adhésions syndicales montrent que l’emploi sur tous les rails de classe I, y compris Union Pacific, est en baisse par rapport à juste avant le début de la pandémie et même en baisse entre octobre 2021 et octobre 2022.