Union Pacific lance le troisième projet de ligne principale à Genève – Shaw Local

Union Pacific a annoncé que des opérations sont en cours pour construire une troisième ligne de chemin de fer près des voies ferrées actuelles UP-West s’étendant de Peck Road à Genève à West Chicago, selon un communiqué de presse de la ville de Genève.

Le tronçon de 6 milles du nouveau rail sera situé à 20 pieds au sud des voies actuelles de Peck Road à la route 25. En direction de l’est vers Kirk Road, les trois voies seront déplacées et la nouvelle ligne sera construite du côté nord.

Le projet nécessitera la fermeture temporaire des passages à niveau de l’avenue Western et de la troisième rue ainsi que le passage inférieur de la route 31 à la circulation. Les fermetures seront échelonnées afin qu’un seul passage à niveau soit impacté à un moment donné, indique le communiqué.

L’entrepreneur d’Union Pacific a déclaré que les travaux se dérouleraient sept jours sur sept avec des heures de construction prolongées. La loi fédérale exige que tous les trains ralentissent et klaxonnent lorsqu’ils entrent dans des zones de construction lorsque des travailleurs sont présents, quelles que soient les zones calmes précédemment désignées.

À partir de ce mois-ci, l’entrepreneur jalonnera et marquera la zone du projet, établira des détours pour le Fox River Trail (qui restera ouvert) et enlèvera les arbres adjacents au parking de banlieue de débordement de la route 31. Le lot a été fermé en juillet et sera utilisé pour le stockage d’équipements pendant les deux prochaines années.

La construction commencera sur le pont ferroviaire de la rivière Fox qui enjambe la rivière Fox d’octobre 2022 à avril 2024. Union Pacific a fourni un calendrier, susceptible d’être modifié, concernant les futures fermetures de circulation, notamment :

Passage inférieur de la route 31 – avril à août 2023;

Passage à niveau de la troisième rue – avril à juin 2024 ; et

Traversée de l’avenue Western – juin à juillet 2024.

Union Pacific finance le projet.

Plus d’informations sont disponibles sur la ville Page Web sur la construction de la troisième ligne principale.

Les résidents et les intervenants communautaires aussi peut s’abonner pour projeter des mises à jour sur la Genève blog construction.