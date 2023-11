Union culinaire : accord de principe conclu avec Caesars Entertainment à Las Vegas sur un nouveau contrat

Steve Marcus

Le Syndicat des Travailleurs Culinaires a conclu un accord de principe avec Caesars Entertainment sur un nouveau contrat de cinq ans, ont annoncé des responsables syndicaux tôt ce matin.

L’annonce est intervenue quelques jours avant la date limite de grève de vendredi à 5 heures du matin pour les 10 000 membres du syndicat travaillant dans neuf propriétés Caesars sur le Strip de Las Vegas.

L’accord est le fruit de 20 heures consécutives de négociations avec les négociateurs syndicaux et Caesars, ont déclaré des responsables syndicaux.

Des négociations avec MGM Resorts International sont prévues aujourd’hui et avec Wynn Resorts jeudi. L’accord avec Caesars pourrait fournir un cadre aux négociations avec les sociétés de villégiature.

“Nous sommes fiers de notre relation de plusieurs décennies avec (le syndicat) et de notre engagement commun envers les travailleurs de l’hôtellerie qui sont le cœur et l’âme de Las Vegas”, ont déclaré les responsables de Caesars dans une déclaration au Sun.

Des négociations sont en cours depuis avril sur les salaires, les avantages sociaux, la sécurité de l’emploi et les conditions de travail, mais les négociations se sont intensifiées ces derniers mois après qu’une écrasante majorité des membres du syndicat ont voté en septembre pour autoriser une grève.

Le vote a été suivi de rassemblements à grande échelle dans la bande de Gaza, dont un le mois dernier qui s’est soldé par l’arrestation de 58 travailleurs qui étaient assis dans la rue et ont interrompu la circulation aux heures de pointe sur l’une des parties les plus reconnaissables de la bande de Gaza. Les travailleurs ont qualifié cela de démonstration de force avant toute grève potentielle.

Environ 35 000 membres syndiqués dans toutes les propriétés ont travaillé avec des contrats expirés au cours des cinq derniers mois.

« Je pense que la bonne chose à faire pour ces entreprises est de s’asseoir et de négocier de bonne foi et de conclure ce contrat ; ces travailleurs méritent un bon contrat », a déclaré la semaine dernière Pappageorge, Ted Pappageorge, secrétaire-trésorier et négociateur en chef. “S’ils ne sont pas disposés à le faire, alors oui, nous allons demander aux clients de prendre leur argent et de le dépenser ailleurs.”

Le syndicat devrait s’exprimer plus tard dans la journée. Nous aurons alors des mises à jour.

Les responsables de Caesars ont déclaré que le nouvel accord reconnaît les contributions que les membres du syndicat ont apportées au succès de l’entreprise à Las Vegas au cours des dernières années.

“Dans le cadre de cet accord historique, nos près de 10 000 (syndiqués) bénéficieront d’augmentations de salaire significatives qui correspondent à nos performances passées, ainsi que d’opportunités de croissance continues liées à nos projets futurs visant à créer davantage d’emplois syndiqués sur le Strip de Las Vegas”, a déclaré Caesars. dans la déclaration. « Grâce à cet accord, Caesars Entertainment veillera à ce qu’à mesure que nous grandissons, les membres de notre équipe grandissent avec nous. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.