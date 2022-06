Unilever vend les activités de Ben & Jerry’s en Israël, désamorçant le différend

Le conseil d’administration indépendant de Ben & Jerry se réserve le droit de prendre des décisions sur les questions sociales, tandis qu’Unilever est responsable des décisions financières et opérationnelles, dans le cadre de l’accord de 2000. La décision d’Unilever mercredi était le point culminant d’une campagne de pression de 11 mois au cours de laquelle Unilever a dû faire face à des demandes croissantes de critiques pour annuler la décision de sa filiale – ainsi qu’à une pression intense de la part des Palestiniens et de leurs partisans pour doubler.

Unilever, un conglomérat britannique qui a racheté la société américaine Ben & Jerry’s en 2000, a déclaré qu’il était vente de l’aile de sa filiale en Israël au partenaire de longue date du fabricant de crème glacée, Avi Zinger, qui continuerait à vendre le produit en Cisjordanie ainsi qu’en Israël. La crème glacée aura une image de marque légèrement différente, avec des étiquettes en hébreu et en arabe plutôt qu’en anglais, a déclaré M. Zinger lors d’un entretien téléphonique.

JERUSALEM – Unilever a annoncé mercredi avoir vendu la branche israélienne du fabricant de crème glacée Ben & Jerry’s, près d’un an après que Ben & Jerry’s ait déclenché une fureur en Israël en déclarant qu’il cesserait de vendre ses produits en Cisjordanie occupée par Israël. .

Les partisans de la décision de Ben & Jerry l’année dernière y ont vu un coup de pouce pour une longue campagne internationale contre l’occupation en Cisjordanie. Mais les critiques ont accusé l’entreprise d’antisémitisme pour avoir refusé de vendre aux colons israéliens. Cette décision a conduit plusieurs fonds de pension américains à se départir d’Unilever et a provoqué une action en justice de la part de l’un des actionnaires d’Unilever.

C’était aussi la dernière initiative dans un problème mondial de relations publiques vieux de plusieurs décennies : si et comment les entreprises étrangères et les personnalités culturelles devraient définir et répondre à l’occupation de la Cisjordanie par Israël depuis 55 ans.

Israël a capturé la Cisjordanie à la Jordanie en 1967 et a depuis permis à des centaines de milliers d’Israéliens d’y vivre dans des centaines de nouvelles colonies juives. Israël affirme que son emprise sur le territoire est légitime, citant des problèmes de sécurité, le lien historique juif avec la terre et le manque perçu d’un partenaire de négociation crédible parmi les Palestiniens.

Mais la plupart des pays considèrent l’occupation et les colonies comme illégales au regard du droit international, et les militants des droits soutiennent que le système juridique à deux vitesses de la Cisjordanie, qui fait la différence entre Palestiniens et Israéliens, constitue une forme d’apartheid.

Pour faire pression sur Israël, les militants pro-palestiniens poussent depuis longtemps les entreprises, les musiciens et les artistes à user de leur influence pour protester contre l’occupation – parfois en se désengageant des activités dans les colonies de Cisjordanie, comme Ben & Jerry’s, ou en boycottant Israël lui-même.