Unilever (UL) est devenue la dernière grande entreprise à sauter sur le chariot des semaines de travail de quatre jours, rendant crédible l’idée que le travail flexible est indispensable.

Mardi, le distributeur du thé Lipton, du savon Dove et de la crème glacée Ben & Jerry’s a annoncé qu’il allait tester des horaires de travail plus courts pour tous ses employés néo-zélandais afin qu’ils puissent décider quels quatre jours par semaine ils préféreraient travailler.

L’essai débutera ce mois-ci et durera un an. Le géant de la consommation compte 81 employés dans le pays qui sont autorisés à travailler avec des horaires compressés et entièrement payés, tandis que l’Université de technologie de Sydney en Australie aide à suivre leurs progrès.

Unilever a déclaré que si tout se passe bien, la société envisagera de modifier son flux de travail à plus grande échelle.

Le Premier ministre néo-zélandais lance une « semaine de quatre jours » pour aider l’économie

«Nous espérons que l’essai conduira Unilever à devenir la première entreprise mondiale à adopter des pratiques qui offrent des avantages tangibles à la main-d’œuvre et aux entreprises», a déclaré Nick Bangs, PDG d’Unilever Nouvelle-Zélande.

«C’est un moment passionnant pour notre équipe et une confirmation du rôle de catalyseur COVID-19[feminine joué dans le changement des méthodes de travail standard. «

Unilever n’est pas la première entreprise à adopter cette pratique en Nouvelle-Zélande. En 2018, la société locale Perpetual Guardian, qui aide les clients à gérer leurs testaments et leurs successions, a également organisé une période d’essai de deux mois très citée du concept. L’entreprise a déclaré qu’elle avait eu un tel succès qu’elle a ensuite décidé de la rendre permanente.

Bangs a déclaré que son équipe s’était inspirée des conclusions de cette étude de cas et avait commencé à «croire que les anciennes méthodes de travail étaient dépassées».

Même la dirigeante néo-zélandaise, la première ministre Jacinda Ardern, a avancé l’idée comme une idée qui pourrait aider l’économie à se remettre des effets de la coronavirus pandémie.

En mai, Ardern a partagé cette suggestion en discutant des moyens de relancer le tourisme intérieur dans son pays. Elle a dit que si les entreprises avaient leur propre discrétion pour prendre de telles décisions, l’idée avait le mérite de donner aux voyageurs nationaux une certaine flexibilité en termes de voyage et de temps libre. ‘

Les grandes entreprises d’ailleurs commencent également à rejoindre la tendance. L’année dernière, l’équipe de Microsoft (MSFT) au Japon a expérimenté en fermant ses bureaux tous les vendredis d’août et en donnant à tous les employés un jour de congé supplémentaire chaque semaine.

Les résultats étaient prometteurs: bien que le temps passé au travail ait été considérablement réduit, la productivité – mesurée par les ventes par employé – a augmenté de près de 40% par rapport à la même période l’année dernière, a déclaré la société.

En conséquence, Microsoft a annoncé qu’il donnerait suite à une autre expérience au Japon et a également demandé à d’autres entreprises de se joindre à l’initiative.

Des semaines de travail de quatre jours ont été présentées comme un moyen d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Certaines entreprises ont récemment commencé à l’essayer pour lutter contre l’épuisement professionnel causé par les défis du travail pendant la pandémie.

D’autres entreprises ont tendance à travailler à distance pour des raisons similaires. Mardi, la société japonaise Nomura Holdings a déclaré qu’elle envisageait d’introduire un nouveau programme qui permettrait aux employés de passer jusqu’à 60% de leur temps hors du bureau chaque mois.