Unilever conclut un accord pour continuer à vendre des glaces Ben & Jerry’s en Israël

Le géant des produits de consommation Unilever a déclaré avoir conclu un accord qui permettra à sa crème glacée Ben & Jerry’s de continuer à se vendre en Israël.

La société a annoncé mercredi avoir vendu la branche israélienne de la marque de glaces pour un montant non divulgué à Avi Zinger, dont American Quality Products autorise déjà la vente de glaces Ben & Jerry’s dans le pays.

La décision d’Unilever intervient après que Ben & Jerry’s, qui a un conseil d’administration indépendant, a déclaré l’été dernier qu’il arrêtait les ventes dans le territoire occupé par Israël depuis la guerre des Six jours en 1967. Les Palestiniens veulent cette terre pour un état de leur et ses partisans ont soutenu une campagne mondiale connue sous le nom de “BDS”, qui signifie boycott, désinvestissement et sanction et encourage les gens à éviter d’acheter auprès d’entreprises qui opèrent dans la région.

La vente d’Unilever à Zinger annule effectivement la décision du conseil d’administration indépendant de Ben & Jerry l’été dernier. American Quality Products a déclaré qu’il continuerait à vendre Ben & Jerry’s sous des noms hébreux et arabes dans tout le pays et les territoires occupés.

Lors d’un appel téléphonique avec CNBC mercredi, Zinger a déclaré “c’est la meilleure chose que j’aurais pu rêver pour moi et mes employés”.

Ben & Jerry’s et son président du conseil d’administration, Anurandha Mittal, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Des sources au sein de l’entreprise ont déclaré que le conseil d’administration se réunirait probablement bientôt pour discuter de la question. Mittal était considéré comme étant à l’origine de la décision initiale de se retirer d’Israël. Les fondateurs juifs de Ben & Jerry’s, Bennett Cohen et Jerry Greenfield, ont défendu la décision dans un éditorial au New York Times l’été dernier.

La décision de Ben & Jerry de se retirer de certaines parties d’Israël l’année dernière a été controversée et a incité plusieurs États, dont la Floride, le Texas, le New Jersey et le Colorado, à commencer à céder leurs parts d’Unilever.