PARIS — Dans un appel au soutien de la droite traditionaliste, le président Emmanuel Macron souhaite que les Français aient davantage de bébés, accomplissent le service national obligatoire et recommencent à porter l’uniforme scolaire.

Face à une lutte de popularité de plus en plus rude contre le Rassemblement national d’extrême droite de Marine Le Pen, Macron tente de “restaurer l’autorité”. Il a déclaré mardi lors d’une vaste conférence de presse que le pays devait “réapprendre à partager des valeurs, une culture et une civilité communes, dans les écoles et en public”.

Le président français a annoncé son intention de sévir contre le temps d’écran des enfants ; mettre en place des cours obligatoires d’histoire de l’art et d’art dramatique, ainsi que des cérémonies de remise des diplômes dans les lycées ; et a exprimé son soutien à l’enseignement de l’hymne national dans les écoles élémentaires.

Il a également détaillé la nécessité d’augmenter les taux de natalité afin de « renforcer » la France, s’engageant à réformer le système de congé parental et à mettre en place des mesures pour remédier aux faibles taux de natalité. En 2023, le taux de fécondité en France était en moyenne de 1,68 enfant par femme, contre 1,79 en 2022.

Macron a confirmé deux autres mesures très attendues : le service national obligatoire pour les adolescents et une période d’essai pour les uniformes scolaires, qui devrait durer jusqu’en 2026.

Interrogé par un journaliste pour savoir si le plus jeune président de l’histoire de France défendait un programme « démodé », Macron a rejeté l’étiquette – mais a insisté sur l’importance de « l’ordre » et des « symboles » pour restaurer des valeurs communes dans une « société fluide ».

Mais les critiques estiment que les mesures proposées ne contribueront guère à renforcer l’harmonie sociale et visent principalement à plaire aux électeurs conservateurs.

“Les fondateurs du système scolaire public et laïc en France n’ont jamais envisagé d’avoir des uniformes”, a déclaré Claude Lelièvre, historien spécialisé dans l’éducation française. L’idée, a-t-il ajouté, a pris de l’ampleur au sein de la droite française dominante au cours des dernières décennies, car elle tente d’offrir un faux sentiment de retour à la tradition.

Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national, applaudi l’annonce du président sur les uniformes, la qualifiant de : “Un premier pas vers le retour de l’autorité dans les écoles”.

Jean-Claude Raux, député vert français qui a rédigé un rapport sur le service national, a déclaré que le projet de Macron en matière de service public pour les jeunes – basé sur une promesse qu’il avait faite lors de sa campagne présidentielle de 2017 – « n’est pas destiné à plaire aux jeunes, mais aux électeurs nostalgiques qui idéalisent le passé. »

Macron, élu à 39 ans, est le plus populaire auprès des retraités et des personnes de plus de 65 ans, selon un récent rapport. Sondage IFOP. Il a souvent souligné l’importance de sa grand-mère dans son éducation et a un penchant pour l’utilisation d’expressions archaïques et de références culturelles dépassées.

Le Service National Universel (plus communément appelé SNU), lancé en 2019, était initialement dirigé par Gabriel Attal, ancien secrétaire à la Jeunesse et devenu plus tôt ce mois-ci Premier ministre français. Lors d’un premier « séjour de cohésion » de 12 jours lors de leur service national, les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans portent des uniformes sur le thème de la France et commencent chaque journée avec l’hymne national et un salut au drapeau. Ils consacrent également leur temps à des activités sportives et à l’éducation civique.

Après les « journées de cohésion », on s’attend à ce que les jeunes effectuent un stage dans une organisation étatique ou une organisation non gouvernementale.

Un investissement de 2 milliards d’euros

Le SNU, qui, selon ses partisans, ne doit pas être confondu avec le service militaire, est géré conjointement par les ministères de l’Éducation et de la Défense.

“Un service militaire est instauré pour apprendre à une génération le maniement des armes et se préparer à la guerre”, a déclaré Thomas Gassilloud, membre de la coalition pro-Macron et président de la commission de la défense nationale et des forces armées à l’Assemblée nationale française. “Ce n’est pas le cas ici.”

“La vocation du SNU est de rassembler des jeunes de toutes origines sociales et géographiques”, poursuit Gassilloud, soulignant que les participants doivent apprendre les gestes de premiers secours et de sécurité publique. “Le SNU encourage les jeunes à servir la population ; s’engager dans l’armée peut être un moyen d’y parvenir.

Depuis sa création, l’inscription à ce service national est volontaire. La participation a toujours été inférieure aux objectifs déclarés par le gouvernement, tandis que les informations accessibles au public sur les inscrits semblent contredire l’objectif officiel de diversité sociale.

En 2021 et 2022, plus d’un tiers des participants étaient des enfants de policiers, de militaires ou de pompiers, selon une étude. Rapport du Sénat. Environ 20 pour cent des pères des inscrits étaient des ouvriers, contre 30 pour cent des hommes dans l’ensemble de la société française.

chez Raux rapport séparé sur le SNU, qu’il a rédigé pour l’Assemblée nationale française où il est député, a souligné le coût « déraisonnable » du programme. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement français et ancienne secrétaire à la Jeunesse, a déclaré mercredi que rendre le programme obligatoire pour tous les élèves de 10e coûterait environ 2 milliards d’euros. Cela s’est produit malgré le fait que le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, ait déclaré plus tôt ce mois-ci que la France devait réduire « d’au moins » 12 milliards d’euros dans ses dépenses d’ici 2025.

“Faire du SNU un programme national coûterait une fortune”, a déclaré Raux à POLITICO, ajoutant qu’il regrettait que la discipline budgétaire “ne semble pas s’appliquer” ici.

Les annonces de Macron ont également suscité des réactions négatives de la part de la gauche, les dirigeants du mouvement de gauche France Unbowed et les Verts français qualifiant le discours du président de « réactionnaire ». Dans un article sur X (anciennement Twitter), la coprésidente du parti des Verts européens, Mélanie Vogel, a demandé que les “illusions martiales” de Macron “s’arrêtent jusqu’à nos entrailles” en réponse à ses déclarations sur la natalité.