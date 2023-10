Unifor fera grève dans les installations de GM au Canada

Le syndicat canadien Unifor a annoncé mardi qu’il entamerait des grèves dans trois usines de General Motors dans le pays après avoir échoué à parvenir à un accord sur un nouveau contrat visant à améliorer les salaires et les retraites avant minuit.

Unifor, qui représente environ 4 300 travailleurs de GM visés par les négociations contractuelles, a annoncé qu’il se mettrait en grève au complexe d’assemblage d’Oshawa, à l’usine de groupes motopropulseurs de St. Catharines et au centre de distribution de pièces de Woodstock, tous situés en Ontario.

« Cette grève est le résultat du refus de l’entreprise d’accepter les revendications fondamentales du syndicat en matière de retraites, ainsi que le soutien à nos retraités et la garantie que les travailleurs temporaires à temps plein et à temps partiel bénéficient d’une voie claire vers un emploi permanent, parmi un série d’autres problèmes non résolus », ont déclaré les dirigeants d’Unifor dans une déclaration commune.

GM n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les membres d’#Unifor en grève à @GMCanada au complexe d’assemblage d’Oshawa, à l’usine de groupes motopropulseurs de St. Catharines et au centre de distribution de pièces de Woodstock. #AutoTalks2023 pic.twitter.com/UpFE9UZVkD —@UniforL’Union

Accord récent avec Ford

Unifor représente environ 18 000 travailleurs dans les installations canadiennes des trois constructeurs automobiles de Détroit, qui comprennent également Stellantis, société mère de Ford et Chrysler.

Le syndicat a ratifié le mois dernier une nouvelle convention de trois ans avec Ford qui offrait des augmentations de salaire allant jusqu’à 25 pour cent à plus de 5 600 travailleurs de ses installations canadiennes.

Unifor a déclaré la semaine dernière que GM « résistait » à un certain nombre d’éléments importants de son accord avec Ford.

Le syndicat avait choisi l’entreprise comme deuxième cible de négociation des trois constructeurs automobiles de Détroit après Ford.