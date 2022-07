Unifor fait pression pour des garanties d’emploi dans le cadre de l’examen fédéral de la prise de contrôle de Sunwing par Westjet

L’acquisition inquiète du syndicat entraînera une baisse des salaires et une instabilité de l’emploi

Un avion Sunwing est stationné à l’aéroport Montréal-Trudeau de Montréal le mercredi 2 mars 2022. Unifor affirme que le gouvernement canadien devrait bloquer la prise de contrôle de Sunwing Airlines Inc. par le groupe WestJet à moins qu’il ne puisse garantir la création d’emplois et les investissements dans les travailleurs. LA PRESSE CANADIENNE/Paul Chiasson

Unifor affirme que le gouvernement canadien devrait bloquer la prise de contrôle de Sunwing Airlines Inc. par le groupe WestJet à moins que WestJet ne garantisse la création d’emplois et les investissements dans les travailleurs.

Le syndicat se dit préoccupé par le fait que l’acquisition entraînera davantage de travail en sous-traitance avec des salaires inférieurs et des conditions précaires, malgré la promesse de création d’emplois de WestJet.

Unifor a fait ces commentaires dans le cadre de sa soumission à l’examen d’intérêt public de Transports Canada sur l’accord, que le groupe WestJet a annoncé en mars.

Le syndicat affirme que les enquêtes du Bureau de la concurrence et les examens de Transports Canada ne tiennent pas souvent compte de la façon dont les fusions affectent les emplois, mais le dossier du syndicat note qu’il est dans l’intérêt public et possible en vertu de la Loi sur la concurrence d’obtenir des opportunités d’emploi de qualité.

Il se dit préoccupé par la référence de Westjet dans les documents de consultation à «l’optimisation des équipages» et à «l’amélioration de l’efficacité des coûts d’exploitation», qui, selon lui, pourrait indiquer la suppression d’emplois ou leur sous-traitance.

En annonçant l’entente, WestJet a déclaré que l’acquisition protégera et créera des emplois, en partie en faisant passer les avions saisonniers de Sunwing à une utilisation toute l’année.

La Presse canadienne

