Unifor et Ford parviennent à un accord de principe, évitant ainsi une grève

Unifor et Ford ont conclu un accord de principe, évitant une grève qui aurait vu environ 5 600 travailleurs canadiens se joindre aux piquets de grève, et fournissant une feuille de route pour un accord pour des milliers d’autres travailleurs de l’automobile employés par General Motors et Stellantis.

La présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, a déclaré que l’accord répond aux préoccupations des membres.

« Nous croyons que cet accord solidifiera les fondations sur lesquelles nous continuerons de négocier des gains pour des générations de travailleurs de l’automobile au Canada », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse peu après 21 h HE mardi.

L’accord a été conclu un jour après l’expiration de la convention collective avec les employés de Ford.

‘Sécurité financière’

Ni le syndicat ni Ford n’ont donné de détails sur ce qu’impliquait l’accord de principe, car les membres n’ont pas encore voté là-dessus.

Cependant, le président des négociations principales d’Unifor Ford, John D’Agnolo, a déclaré que l’accord « apporte le genre de gains dont nos membres ont besoin aujourd’hui et ajoute une plus grande sécurité financière pour l’avenir ».

REGARDER | Il est peu probable que les travailleurs de l’automobile obtiennent des résultats sans « gains significatifs », selon un expert : Il est peu probable que les travailleurs canadiens de l’automobile acceptent l’accord sans des gains « significatifs », selon un expert Steven Tufts, de l’Université York, parle du paysage qui entoure le mouvement syndical à l’heure actuelle, affirmant qu’il existe une tendance vers davantage de moyens de pression et de meilleures conditions pour les travailleurs.

La plus grande usine canadienne de Ford Motor Company se trouve à Oakville, en Ontario, où sont fabriqués les Ford Edge et Lincoln Nautilus.

Elle possède également deux usines de moteurs dans la région de Windsor-Essex, dans le sud-ouest de l’Ontario, ainsi que des centres de distribution de pièces à Leduc, en Alberta, et dans quelques autres endroits en Ontario.

Les négociations du contrat automobile ont débuté en août. Dans une mise à jour adressée aux membres jeudi dernier, Unifor a déclaré avoir rejeté deux offres précédentes de Ford.

En plus des retraites et des salaires, Unifor a déclaré qu’il recherchait un accord offrant un soutien à la transition vers les véhicules électriques (VE) et garantissant des investissements supplémentaires avec Ford.

Modèle pour les négociations futures

Pendant que des négociations sont en cours avec Ford, le syndicat cherche à terme de nouvelles conventions collectives pour les membres employés par chacun des trois constructeurs automobiles de Détroit.

Un accord avec Ford deviendra le modèle de négociations avec les deux autres constructeurs automobiles, General Motors et la société mère de Chrysler, Stellantis, dans le cadre de ce que l’on appelle des négociations types.

L’accord avec Ford intervient au milieu d’une grève historique des travailleurs de l’automobile aux États-Unis, où pour la première fois, les membres de l’UAW de chacun des Trois de Détroit sont sur les lignes de piquetage, bien que la grève n’affecte qu’une partie des usines américaines.

Le syndicat a déclaré qu’il souhaitait des augmentations de salaire de 36 pour cent sur quatre ans.