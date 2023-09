Unifor conclut une entente de principe avec Ford Motor

Unifor affirme avoir conclu une entente de principe avec Ford Motor Co. qui pourrait éviter que les travailleurs ne se mettent en grève.

Le syndicat affirme que le contrat proposé sera soumis prochainement aux membres pour vote.

Les négociations avec Ford devraient définir les attentes quant à ce que les travailleurs obtiendront dans les contrats de General Motors et Stellantis.

L’accord de principe avec Ford intervient alors que les travailleurs de l’automobile américains continuent de faire grève contre Ford ainsi que dans les usines de General Motors et Stellantis.

Les travailleurs de l’automobile aux États-Unis réclament des augmentations salariales de plus de 40 pour cent, tandis qu’Unifor n’a pas publié de chiffre, affirmant seulement qu’il souhaite voir des augmentations significatives.

Outre des salaires plus élevés, Unifor affirme que ses autres priorités clés sont les pensions et les questions liées à la sécurité d’emploi et à la transition vers les véhicules électriques.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 19 septembre 2023.