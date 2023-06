Unifor cible la Colombie-Britannique pour la campagne syndicale d’Amazon après les modifications de la législation du travail

La refonte des lois du travail en Colombie-Britannique a conduit le plus grand syndicat du secteur privé du Canada à se concentrer sur la province dans le but d’organiser les employés d’Amazon.

La semaine dernière, Unifor a lancé une campagne pour syndiquer le personnel d’Amazon lors d’une conférence de presse devant l’un des centres de distribution de la société américaine à New Westminster, en Colombie-Britannique.

C’est le dernier syndicat au Canada à faire un effort de syndicalisation, et en cas de succès, le centre serait le premier lieu de travail syndiqué d’Amazon au pays.

« Nous avons l’un des meilleurs régimes de droit du travail ici », a déclaré Gavin McGarrigle, directeur régional de l’Ouest d’Unifor, dans une entrevue après l’événement.

McGarrigle a fait référence aux changements apportés au code des relations de travail de la Colombie-Britannique qui sont entrés en vigueur en juin 2022 et qui facilitent la formation d’un syndicat.

Le code stipule maintenant que si 55 % des employés signent des cartes syndicales lors d’une campagne de syndicalisation, ils peuvent demander une accréditation. Auparavant, le BC Labour Relations Board (LRB) exigeait que 45 % des employés signent des cartes, puis une majorité devait voter en faveur de la syndicalisation lors d’un vote organisé par le conseil sur le lieu de travail.

Cela supprime la possibilité pour l’entreprise d’influencer le résultat du vote, a déclaré McGarrigle.

« Les travailleurs n’ont pas à subir l’intimidation d’un vote où des entreprises comme Amazon passeront des semaines à les bombarder de messages antisyndicaux et à essayer de les convaincre que ce n’est pas une bonne chose d’adhérer au syndicat », a-t-il déclaré.

Sauter le scrutin a profité aux travailleurs, dit Anelyse Weiler, professeure adjointe de sociologie à l’Université de Victoria.

« Si vous soumettez une candidature pour votre lieu de travail, elle peut être traitée beaucoup plus rapidement, et cela fait beaucoup si vous avez un patron qui est hostile à vos efforts pour vous syndiquer sur un lieu de travail », a-t-elle déclaré.

Données LRB Dans les six mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi modifiant le Code des relations de travail l’année dernière, le nombre de groupes demandant l’accréditation syndicale a presque doublé, passant de 58 à 114 par rapport aux six mois précédents.

Amazon « un endroit formidable pour travailler », selon l’entreprise

De nombreuses préoccupations parmi les travailleurs d’Amazon Canada ont été documentées.

Ils comprennent des conditions de travail dangereuses qui entraînent des blessures, comme le fait de devoir emballer et soulever 400 boîtes en un quart de travail, a déclaré David Bergeron-Cyr, vice-président de la Confédération des syndicats nationaux.

Un ancien chauffeur-livreur d’Amazon a également déclaré à CBC News qu’il devait livrer 17 colis par heure et, en tant que sous-traitant, ne serait pas payé pour les heures supplémentaires.

Une porte-parole d’Amazon Canada, Ryma Boussoufa, a déclaré dans un communiqué que l’entreprise ne pense pas qu’il soit nécessaire que ses employés se syndiquent et qu’elle préfère travailler directement avec son personnel pour faire de l’entreprise « un endroit où il fait bon travailler ».

Amazon a dépensé 14 millions de dollars américains en 2022 en réponse aux campagnes syndicales aux États-Unis, selon un document d’information soumis au département américain du Travail.

Au Canada, certains anciens employés d’Amazon ont déclaré à CBC News qu’ils avaient été licenciés pour avoir tenté d’organiser leurs collègues.

Le lecteur Unifor est le dernier d’une longue série

Teamsters Canada et la Confédération des syndicats nationaux font partie des syndicats qui ont tenté de syndiquer les travailleurs sur les chantiers de l’entreprise dans le passé.

La taille d’Unifor le rend le mieux adapté pour organiser les travailleurs d’Amazon au Canada, dit McGarrigle, ajoutant que le syndicat compte des « dizaines » d’organisateurs sur le terrain en Colombie-Britannique.

L’année dernière, les travailleurs d’un entrepôt de New York sont devenus le premier personnel d’Amazon à se syndiquer. Chris Smalls, président de l’Amazon Labour Union, qui a aidé à diriger la poussée à New York, a pris la parole lors du lancement de la campagne de New Westminster le 21 juin.

Weiler de l’UVic dit que l’événement montre qu’Unifor revendique la syndicalisation des travailleurs d’Amazon.

Mais elle note que la stratégie d’un syndicat établi qui essaie de s’organiser est différente de ce qui a conduit à la victoire aux États-Unis, où les travailleurs ont mené une campagne indépendante.

« Ce qui les a rendus vraiment puissants, c’est d’avoir cette solidarité entre les travailleurs », a-t-elle déclaré.