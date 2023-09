Unifor affirme que les pourparlers progressent, mais que les divergences sont « éloignées » à l’approche de la date limite de grève chez Ford

Le syndicat qui représente des dizaines de milliers de travailleurs de l’automobile au Canada affirme que les pourparlers progressent entre Ford et son comité de négociation, mais que les deux parties restent éloignées.

Le contrat entre Ford et les membres d’Unifor expirera lundi à 23 h 59. Si aucun accord n’est conclu, plus de 5 000 personnes seront en position de grève légale.

Ces membres rejoindraient les 13 000 travailleurs de l’automobile qui se sont mis en grève après que le syndicat United Auto Workers (UAW) n’ait pas réussi à parvenir à un accord avec les Trois de Détroit la semaine dernière.

Les responsables d’Unifor devraient faire le point sur ses négociations lundi après-midi.

« À l’approche de la date limite, il est conseillé aux membres d’Unifor chez Ford Motor Company de se préparer à tous les scénarios, y compris la grève », a écrit la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, dans une mise à jour aux membres.

« Tous les membres d’Unifor sont tenus de se présenter à leur quart de travail habituel, sauf indication contraire des responsables syndicaux. »

Le syndicat a prolongé ses conventions collectives couvrant 14 000 travailleurs de l’automobile employés par Stellantis (société mère de Chrysler) et General Motors tout en poursuivant ses négociations avec Ford.

Unifor recherche un accord qui améliore les pensions, les salaires, le soutien à la transition vers les véhicules électriques et garantit des investissements supplémentaires avec Ford. Il utilisera cet accord comme modèle pour les négociations avec Stellantis et General Motors.

Dans un communiqué publié lundi après-midi, Rosemarie Pao, directrice principale des communications chez Ford Canada, a déclaré que l’entreprise « travaillait dur à la table de négociation avec Unifor pour créer un plan qui mènerait nos employés, notre entreprise, nos clients et nos communautés vers l’avenir.

« Comme Lana Payne l’a dit dans sa webdiffusion la semaine dernière, il est préférable de laisser ces discussions à la table de négociation. »

Les fabricants de pièces se préparent à l’impact

Dans un geste historique, l’UAW cible les trois entreprises au cours de ses négociations et, jeudi à minuit, ses membres sont en grève dans les usines du Michigan, de l’Ohio et du Missouri qui produisent les Ford Bronco, Jeep Wrangler et Chevrolet Colorado.

Vendredi, le président de l’UAW, Shawn Fain, a dirigé un rassemblement à Détroit auquel participaient la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, et le sénateur Bernie Sanders.

Le président du syndicat de l’UAW, Shawn Fain, se joint aux membres de l’UAW en grève sur la ligne de piquetage à l’usine d’assemblage Ford Michigan à Wayne le 15 septembre. (Rebecca Cook/Reuters)

Fain demande une augmentation de salaire de 40 pour cent pour les travailleurs sur une période de quatre ans et l’élimination des salaires échelonnés qui permettent aux employés récemment embauchés de commencer à des taux inférieurs à ceux des travailleurs embauchés avant 2007.

Toute grève devrait avoir un impact sur les entreprises canadiennes qui fabriquent des pièces pour ces véhicules.

« Vous ajustez définitivement vos calendriers de production aujourd’hui pour cette semaine », a déclaré Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces automobiles.

« Au fur et à mesure de sa croissance, ou de sa rotation, si cela se prolonge, nous verrons les entreprises dotées de lignes qui soutiennent ces entreprises sortir de ces lignes. »

Volpe a déclaré que les entreprises ont modélisé dans leurs scénarios de planification la possibilité d’une grève au Canada.

« Nous avons une bonne tradition ici : il n’y a pas d’arrêt de travail ou, si et quand nous le faisons, un court arrêt de travail. »

Dans une mise à jour adressée aux membres jeudi dernier, Unifor a déclaré avoir rejeté deux offres de Ford.

« Ford a apporté des améliorations minimes aux pensions », a déclaré Shane Wark, adjoint aux dirigeants nationaux d’Unifor.

« En fait, le mouvement était si insignifiant que l’ERC [Unifor’s bargaining committee responsible for pensions] a rejeté d’emblée leur proposition au moment même où elle a été reçue.

L’entreprise a également formulé des demandes « agressives » concernant les salaires et l’amélioration de la grille salariale, ont indiqué des représentants.

Un ancien dirigeant syndical national en grève potentielle

L’ancien président national des Travailleurs canadiens de l’automobile, Ken Lewenza Sr., a déclaré que les priorités d’Unifor dans ces négociations constituent une réponse nécessaire aux concessions qu’il a acceptées lors de la crise financière de 2008, qui a vu Chrysler et General Motors déclarer faillite.

« C’est différent car les entreprises sont très rentables, ce qui nous donne la possibilité de maximiser notre pouvoir de négociation », a déclaré Lewenza.

« Vous voulez extraire autant que vous le pouvez parce que vous n’aurez peut-être plus jamais cette opportunité économique. »

MONTRE | Ken Lewenza Sr. explique ce qui, selon lui, se passera s’il n’y a pas de contrat à minuit

L’ancien président du Syndicat national de l’automobile partage ses réflexions sur Unifor et Ford pourparlers Ken Lewenza Sr., qui a été président du syndicat des Travailleurs canadiens de l’automobile, prédécesseur d’Unifor, explique pourquoi ces négociations sont importantes pour bien plus que les travailleurs de l’automobile et ce qui, selon lui, se produira lorsque la date limite de grève arrivera.

L’UAW et Unifor n’ont pas été en mesure de faire grève simultanément depuis des décennies. Unifor a organisé un sommet avec l’UAW plus tôt cette année à Windsor pour discuter des négociations et a publié une lettre de solidarité lorsque les membres de l’UAW se sont mis en grève la semaine dernière.

Lewenza a déclaré qu’il croyait qu’Unifor et l’UAW devront se concentrer sur la promotion des objectifs de chacun.

« Franchement, je ne pense pas que cela aurait beaucoup de sens que nous nous mettions en grève et fermions des usines qui pourraient potentiellement s’effondrer d’elles-mêmes au cours de la semaine ou des deux prochaines semaines », a déclaré Lewenza.

Les travailleurs de l’automobile en chiffres

Selon Unifor, 19 690 membres travaillent au sein des Trois de Détroit en Ontario, dont :

5 680 membres chez Ford avec 3 400 employés à Oakville et 1 900 à Windsor.

5 780 membres chez General Motors, dont 3 100 travaillant à Oshawa et 1 100 à St. Catharines.

8 230 membres chez Stellantis avec 4 500 employés à Windsor et 3 200 personnes à Brampton.

L’accord précédent a été négocié en 2020. Unifor a déclaré que l’industrie automobile emploie 462 000 personnes en incluant les emplois directs et indirects.