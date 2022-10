Unified Women’s Healthcare acquiert la plateforme de soins de la ménopause Gennev

Unified Women’s Healthcare, une société de gestion de la santé axée uniquement sur les femmes, a annoncé son acquisition de Gennev, une plateforme numérique de prestation de soins pour la ménopause. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées.

Gennev, basée à Seattle, anciennement connue sous le nom de Genève, offre aux patientes ménopausées un traitement personnalisé grâce à son réseau d’obstétriciens-gynécologues, de coachs santé et de diététistes agréés.

La société basée en Floride ajoutera Gennev à son portefeuille d’entreprises axées sur les femmes, notamment Women’s Health USA, une société de services de gestion de cabinet pour le secteur féminin ; traitement de la fertilité et société scientifique CCRM Fertilité; Le Groupe Femmina, une société proposant des produits en vente libre pour les femmes subissant des changements hormonaux ; et Lucina, une plate-forme d’analyse de la maternité visant à améliorer les résultats à la naissance.

“La plate-forme Gennev élargira l’objectif d’Unified d’offrir de meilleurs résultats et une expérience patient améliorée à tous les moments et étapes du parcours de soins de santé d’une femme”, a déclaré Bob LaGalia, président et chef de la direction d’Unified Women’s Healthcare, dans un communiqué.

« Cet investissement stratégique à Genève permettra à Unified de fournir des soins essentiels aux femmes dans tout le pays et de compléter les services désormais fournis par nos 2 500 prestataires de soins de santé affiliés pour femmes dans 900 sites à travers les États-Unis.

LA GRANDE TENDANCE

Bien qu’il y ait moins d’entreprises de soins de la ménopause par rapport aux startups axées sur les problèmes d’âge procréateur, un rapport de 2021 de La société de conseil et de recherche Frost & Sullivan a fait valoir que le passage à des marchés inexploités sera un facteur clé de la croissance du secteur femtech.

Start-up de télésanté axée sur la ménopause Evernow, qui associe les utilisateurs à un clinicien qui aide à élaborer un plan de traitement personnalisé basé sur les antécédents médicaux du patient, a recueilli 28,5 millions de dollars en financement de série A en avril.

En février, démarrage de la ménopause Bia Care, une entreprise mettant en relation les femmes avec des spécialistes de la ménopause par le biais de consultations de groupe, a annoncé son partenariat élargi avec le NHS pour offrir une clinique de santé numérique pour les femmes.