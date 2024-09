Unicorn Overlord a vendu plus d’un million d’unités dans le monde

par

William D’Angelo

publié il y a 2 heures

Péditeur ATLUS et développeur Vanille annoncé Suzerain de la Licorne a vendu plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Ce chiffre inclut les ventes numériques.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 500 000 unités du 1er avril 2024.

Le jeu est sorti pour le PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4et Nintendo Changer le 8 mars 2024.

