UNGA: Taxer les entreprises de combustibles fossiles “se régalant” de profits, exhorte le chef de l’ONU

Le chef de l’ONU a accusé les géants de l’énergie de “se régaler de centaines de milliards de dollars de subventions et de bénéfices exceptionnels alors que les budgets des ménages diminuent et que notre planète brûle”.

Les commentaires de Guterres, à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, font suite à une proposition de l’Union européenne visant à introduire une taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières, gazières et charbonnières, dont beaucoup ont déclaré des bénéfices record alors que la guerre de la Russie en Ukraine et une crise énergétique fait grimper les prix.

La Commission européenne propose que les États de l’UE prennent une part de 33 % des bénéfices excédentaires des entreprises. Le Royaume-Uni a introduit une taxe exceptionnelle de 25% plus tôt cette année pour soulager les personnes aux prises avec leurs factures d’énergie, mais la première ministre nouvellement installée, Liz Truss, a déclaré qu’elle ne la prolongerait pas pour payer un programme de subventions beaucoup plus important cet hiver et le prochain. . L’administration du président américain Joe Biden a réfléchi à l’idée cet été, mais elle n’a pris que peu d’élan.

“Aujourd’hui, j’appelle toutes les économies développées à taxer les bénéfices exceptionnels des entreprises de combustibles fossiles”, a déclaré António Guterres à l’Assemblée. “Ces fonds devraient être redirigés de deux manières : vers les pays qui subissent des pertes et des dommages causés par la crise climatique, et vers les personnes aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.”