«Une zone sans preuves»: le scientifique en chef de l’OMS met en garde contre le «mélange et l’appariement» des vaccins contre le coronavirus

Alors que les sociétés pharmaceutiques vantent la possibilité de vaccins de rappel contre les dernières variantes de Covid-19, le Dr Swaminathan a mis en garde lundi contre le mélange de différents vaccins dans le but de renforcer l’immunité.

« Je veux vraiment mettre en garde les gens », Swaminathan a déclaré lors d’un point de presse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Il y a des gens qui pensent à mélanger et assortir… c’est donc une tendance un peu dangereuse ici. Nous sommes dans une zone sans données ni preuves. Les données sur le mix and match sont limitées.

Avant les rappels dans certains pays, nous devons vacciner les personnes vulnérables dans TOUS les pays. Aucune preuve que des rappels seront nécessaires si tôt après le cours primaire. @QUI#COVAX objectif de couvrir 40% de la population dans TOUS les pays @DrTedros@GaviSeth@CEPIvaccins@jarottingen@JNkengasonghttps://t.co/YouYfBEKKw – Soumya Swaminathan (@doctorsoumya) 12 juillet 2021

« Ce sera une situation chaotique dans les pays si les citoyens commencent à décider quand ils doivent prendre une deuxième, une troisième ou une quatrième dose. »

Plusieurs études ont montré des résultats prometteurs d’une combinaison de différents vaccins. L’Institut Gamaleya de Russie a été le premier développeur de vaccins à explorer cette voie lorsqu’il a proposé l’année dernière son injection de Spoutnik V pour des essais cliniques aux côtés du vaccin d’AstraZeneca, des recherches étant toujours en cours. Des études similaires combinant d’autres vaccins ont renforcé l’argument en faveur du «mélange et de l’appariement», et un certain nombre de pays – parmi lesquels le Royaume-Uni, le Canada et l’Italie – permettent aux citoyens de recevoir des injections de plusieurs fabricants.

Swaminathan a reconnu que ces études étaient prometteuses, mais a noté que même au milieu de la propagation des dernières variantes de coronavirus, les injections de rappel ne sont pas nécessaires pour le moment.

« Cela doit être basé sur la science et les données, pas sur des entreprises individuelles déclarant que leurs vaccins devraient désormais être administrés sous forme de dose de rappel », a-t-il ajouté. conclut-elle.

Swaminathan faisait probablement référence au fabricant américain de médicaments Pfizer, qui a annoncé la semaine dernière qu’une troisième dose de son vaccin pourrait être nécessaire pour maintenir l’immunité. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et la Food and Drug Administration ont toutefois répliqué à l’annonce de Pfizer par une déclaration commune réitérant que deux doses sont efficaces pour le moment.

