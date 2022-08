Une zone proche de la centrale nucléaire ukrainienne à nouveau touchée malgré les appels des États-Unis

Nikopol, sur la rive opposée du Dniepr et à environ 10 kilomètres (6 miles) en aval de l’usine, a essuyé trois tirs de roquettes et de mortiers pendant la nuit, touchant des maisons, un jardin d’enfants, la gare routière et des magasins, des a déclaré le gouverneur Valentyn Reznichenko. Les médias ukrainiens ont rapporté que quatre personnes avaient été blessées.

Les quatre dirigeants ont souligné la nécessité d’éviter les opérations militaires dans la région pour prévenir la possibilité d’un accident nucléaire potentiellement dévastateur et ont demandé que l’agence de l’énergie atomique des Nations Unies soit autorisée à visiter les installations dès que possible.

Pourtant, rien ne semblait certain dans une guerre qui a semé la peur et le malaise bien au-delà des lignes de front dans l’est et le sud de l’Ukraine, ainsi que dans la péninsule de Crimée annexée par la Russie et jusqu’à Moscou, où samedi soir, l’explosion d’une voiture a tué la fille d’un théoricien politique russe influent souvent appelé « le cerveau de Poutine ».