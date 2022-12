Une zone grise de loyauté éclate dans une ville ukrainienne libérée

SVIATOHIRSK, Ukraine – Lorsque Myroslava, une responsable de la construction de 36 ans, est retournée dans sa ville natale de Sviatohirsk, dans l’est de l’Ukraine, le mois dernier, elle s’attendait à trouver sa maison détruite par des bombardements.

Sa maison a en effet été lourdement endommagée, mais elle a découvert quelque chose d’encore plus troublant : ses voisins, restés sur place pendant l’occupation russe, avaient volé des meubles, de l’isolation et des tuiles de sa maison et d’une propriété qu’elle surveillait en ville.

C’étaient des gens avec qui elle avait grandi, se lamentait-elle. Pire, les tuiles pillées étaient visibles sur le toit du voisin.

“Les amis ne sont plus amis”, a-t-elle déclaré par une froide journée de novembre, ses cheveux bruns rentrés dans un bonnet et sa petite silhouette enveloppée dans un manteau d’hiver. « Les voisins ne sont pas voisins. Des parents – une partie d’entre eux ne sont plus des parents, car personne ne s’attendait à ce que nous revenions.