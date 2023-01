Une vraie femme au foyer condamnée pour escroquerie par télémarketing

Jennifer Shah a ciblé les personnes âgées avec de fausses “opportunités commerciales”

La star de télé-réalité américaine Jennifer Shah de “Real Housewives of Salt Lake City” a été condamnée vendredi à six ans et demi de prison pour fraude électronique en rapport avec du télémarketing devant un tribunal fédéral.

Au départ, elle a fait face à 50 ans derrière les barreaux pour son rôle dans le stratagème. Shah doit également renoncer à 6,5 millions de dollars, verser 6,6 millions de dollars en dédommagement aux personnes âgées victimes de l’escroquerie et purger une libération surveillée de cinq ans après sa sortie de prison.

Alors que le juge du tribunal de district américain Sidney Stein a reconnu que sa peine était nettement inférieure à la demande des procureurs ou à la recommandation de probation, il a déclaré que cela reflétait le «gravité du crime.« Cependant, il a aussi appelé le crime »extensif” et a demandé si Shah “apprécie vraiment les dégâts» qu’elle a fait à ses victimes.

La vraie femme au foyer a présenté des excuses publiques en larmes aux retraités fraudés, se déclarant «sincèrement plein de remords» et promettant de «rembourser chaque centime.”

Shah et elle “premier assistant“Stuart Smith”aurait généré et vendu des « listes principales » d’individus innocents pour que d’autres membres de leur stratagème puissent escroquer à plusieurs reprises“, a déclaré l’avocate américaine de Manhattan, Audrey Strauss, à la salle d’audience vendredi. “En réalité et comme on le prétend, les soi-disant opportunités commerciales proposées aux victimes… n’étaient que des stratagèmes frauduleux, motivés par la cupidité, pour voler l’argent des victimes.”

“Ces personnes ont été attirées par de fausses promesses de sécurité financière, mais en réalité, Shah et ses co-conspirateurs les ont escroqués de leurs économies et ne leur ont rien donné à montrer.», a ajouté le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.

Alors qu’elle a d’abord nié tout acte répréhensible, elle a même intégré l’affaire judiciaire dans son émission de téléréalité avec le slogan “la seule chose dont je suis coupable est d’être Shah-mazing“, Shah a changé son plaidoyer de culpabilité l’année dernière en échange de l’abandon par les procureurs d’une accusation de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, qui entraînait une peine maximale supplémentaire de 20 ans. Couplé au maximum pour l’accusation de fraude électronique, elle aurait pu encourir jusqu’à 50 ans de prison.

Son avocat a expliqué à l’époque que Shah voulait «mettre cette épreuve derrière elle” et que plaider coupable signifiait qu’elle acceptait “pleine responsabilité de ses actes.”