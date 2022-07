Une «volatilité élevée» signifie des journées «fortes», selon un analyste: restez investi

Alors que le marché boursier clignote plus rouge que vert ces jours-ci et que les économistes avertissent que les risques de récession augmentent, certains investisseurs pourraient envisager le signe de sortie. Mais en partant maintenant, vous risquez de rater les meilleurs jours du marché, disent les experts. “Une volatilité élevée ne signifie pas seulement une volatilité à la baisse”, a déclaré Veronica Willis, analyste en stratégie d’investissement au Wells Fargo Investment Institute. “Pendant un ralentissement, le marché est le plus volatil et connaîtra à la fois des journées de forte hausse et de baisse.” En d’autres termes : les jours avec les gains les plus importants et les jours avec les pertes les plus importantes sont souvent si mélangés que vous ne pouvez pas obtenir l’un sans l’autre.

Les jours en hausse suivent les jours en baisse

Pourquoi garder le cap peut être payant

En conséquence, les conseillers financiers recommandent de continuer à investir dans des périodes difficiles du marché et même d’augmenter vos contributions, si vous en avez les moyens. L’histoire passée montre que cela porte ses fruits. Un investissement de 5 000 $ dans le S&P 500 au plus bas de la Grande Récession (9 mars 2009) aurait valu plus de 36 000 $ début juillet, selon une analyse de Morningstar Direct. Le même investissement au point le plus bas du ralentissement de la pandémie (23 mars 2020) aurait atteint près de 9 000 $ ce mois-ci.

L’analyse de JP Morgan a abouti à une conclusion similaire : quelqu’un qui a investi 10 000 $ dans le S&P 500 le 1er janvier 2002 aurait un solde de 61 685 $ s’il restait investi jusqu’au 31 décembre 2021. En ratant les 10 meilleurs jours du marché au cours de cette période période de 20 ans, ils auraient 28 260 $. “Dans un marché baissier, chaque dollar que vous pouvez investir va plus loin, avec plus de marge de croissance au fil du temps”, a déclaré Rob Williams, directeur général de la planification financière au Schwab Center for Financial Research.

Comment prioriser les investissements, autres objectifs

Bien qu’investir pendant la volatilité des marchés puisse vous aider à réussir, cela ne signifie pas que l’augmentation de vos contributions à l’investissement devrait être votre première priorité financière. Avant de diriger une plus grande partie de votre argent sur le marché, assurez-vous d’avoir un compte d’épargne d’urgence adéquat, a déclaré Williams. La plupart des experts disent que cela signifie que trois à six mois de vos dépenses sont salés. Si vous n’avez pas assez de liquidités à portée de main, vous risquez de devoir vendre vos actions lorsqu’elles sont à rabais si vous perdez votre emploi ou si vous subissez un autre revers financier soudain. Si vous avez une dette à taux d’intérêt élevé, concentrez-vous sur son remboursement avant d’investir davantage sur le marché, a déclaré Bryan Stiger, planificateur financier chez Betterment. Les taux d’intérêt sur votre carte de crédit peuvent être plus élevés que vos rendements potentiels du marché.