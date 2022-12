Une voix avec laquelle le monde a grandi a grandi à Ottawa; On se souvient de Bob McGrath de Sesame Street – Shaw Local

Les enfants de la Jefferson Elementary School à Ottawa voient le visage de Bob McGrath sur le côté de leur école chaque matin, illustrant le monde coloré de Sesame Street.

McGrath est présenté dans la peinture murale “Imagine and Learn with Bob McGrath” de l’artiste Vicki Crone avec plusieurs étudiants du passé de Jefferson et des personnages de Sesame Street.

Le grand-père de l’enseignante de Jefferson Elementary, Lisa Carrier, connaissait McGrath dans le même quartier du centre d’Ottawa, près de l’Académie Marquette, où McGrath a obtenu son diplôme d’études secondaires en 1950.

“Cela ne m’a jamais frappé de grandir dans le même quartier parce que nous serions chez grand-père ou en train de nous promener et que nous rencontrions Bob McGrath par hasard”, a déclaré Carrier. «Bien sûr, c’était toujours pendant les vacances quand il faisait des visites à domicile. Nous semblions toujours le rencontrer au restaurant Hi-Way.

Les personnages de Bob McGrath et de Sesame Street sont présentés dans une murale sur le mur est de l’école Jefferson à Ottawa. McGrath, originaire d’Ottawa, est décédé récemment à l’âge de 90 ans. (Photo fournie)

Carrier a déclaré que McGrath était un gars ordinaire et terre-à-terre qui venait du quartier de son grand-père. Ce type normal et terre-à-terre faisait également partie d’une peinture murale sur le côté de l’école élémentaire Jefferson et un acteur de 46 ans de Sesame Street.

McGrath – l’un des acteurs originaux de Sesame Street – est décédé à l’âge de 90 ans, selon une publication sur les réseaux sociaux de sa famille.

“Je ne sais même pas si les enfants le reconnaîtraient maintenant, mais il y a toujours de l’intérêt pour la murale”, a déclaré Carrier. «Ils connaissent les personnages, vous savez. Big Bird et Elmo.

Si les enfants ne connaissent pas McGrath, Carrier a déclaré qu’elle prévoyait de leur parler de ses réalisations.

L’enfance de McGrath grandissant dans le comté de La Salle est documentée dans le livre de 2008, “Street Gang: L’histoire complète de Sesame Street” de Michael Davis. McGrath a grandi dans une ferme entre Ottawa et Grand Ridge sans électricité jusqu’à la première année. Le livre documente également sa réputation de chanteur talentueux qui s’est rapidement développée dans la région d’Ottawa, alors qu’il fréquentait St. Columba, puis Marquette.

McGrath a quitté Ottawa après 1950 pour fréquenter l’Université du Michigan même si son plan initial était de suivre son frère pour étudier l’ingénierie à l’Université de l’Illinois.

Les plans ont changé lorsque McGrath a reçu une bourse de la Fédération de musique d’Ottawa pour participer à un camp de musique près de Chicago.

Suite aux encouragements qu’il a reçus au camp, il a décidé d’étudier la musique à l’Université du Michigan. Des années plus tard, il a rencontré un ancien frère de la fraternité qui voulait qu’il passe une audition pour une émission télévisée pour enfants.

À partir de cette audition, McGrath a dépeint Bob le professeur de musique, vivant sur Sesame Street pendant 46 ans avant que l’émission ne subisse un changement de format en 2016. Au cours de ces 46 années, McGrath a enregistré une douzaine d’albums, écrit huit livres, raconté une douzaine de “Sesame Street”. ” e-books et joué dans des téléthons et des concerts.

“Rencontrer des gens qui ont grandi avec la série, entendre leurs histoires et comment la série les a touchés quand ils étaient enfants est un rappel du pouvoir de la série”, a déclaré McGrath au regretté ancien rédacteur en chef du Times, Mike Murphy. “Avoir l’opportunité de passer trois ou quatre jours avec des acteurs qui sont vraiment comme une famille ne pourrait pas être plus gratifiant.”

McGrath était un partisan de l’exposition des enfants aux arts, estimant qu’il était important pour eux de faire l’expérience d’écouter et de voir de la musique et de la danse en direct.

L’ancien chroniqueur de Write Team, Samuel Barbour, a écrit sur McGrath dans une chronique du 13 juin 2019 célébrant l’anniversaire de l’acteur.

“J’aime à penser que Bob McGrath a amené la vallée de l’Illinois avec lui lorsqu’il est allé à New York”, a écrit Barbour. “Sesame Street est, bien sûr, le reflet de la métropole polyglotte où elle a été créée, mais grâce à la magie de la télévision, elle est devenue une partie de la culture partout aux États-Unis.”

La carrière de McGrath s’est étendue au-delà de son rôle dans Sesame Street. Il est apparu dans l’émission “Sing Along with Mitch” de Mitch Miller sur NBC. Il a également chanté des chansons folkloriques irlandaises et américaines traduites en japonais et s’est produit avec plus de 100 orchestres symphoniques, notamment en jouant son dernier spectacle en 2019 avec le Marine Chamber Orchestra “The President’s Own” à Arlington, en Virginie, pour le 220e anniversaire du groupe.

“Aider les Marines à célébrer leur anniversaire a été un véritable honneur”, a déclaré McGrath. « Je ne peux pas penser à une façon plus excitante de conclure ma carrière en jouant avec des orchestres symphoniques. Ce fut un moment doux-amer lorsque l’auditorium rempli d’enfants et de leurs familles m’a rejoint pour chanter l’une de mes chansons préférées de tous les temps, “Sing a song”. ”

“Un interprète vénéré dans le monde entier, le riche ténor de Bob a rempli les ondes et les salles de concert de Las Vegas à la Saskatchewan en passant par Tokyo à plusieurs reprises”, a déclaré Sesame Workshop dans un communiqué. “Nous serons éternellement reconnaissants pour ses nombreuses années de contributions créatives passionnées à Sesame Street et honorés qu’il ait partagé une si grande partie de sa vie avec nous.”

Il laisse dans le deuil sa femme, Ann Logan Sperry, et leurs cinq enfants.