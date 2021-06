Une voiture télécommandée livre un ballon de match pour l’Italie contre la Turquie et les fans à Split

L’UEFA Euro 2020 a débuté vendredi soir après un an de retard alors que l’Italie accueillait la Turquie au Stadio Olimpico de Rome. Et cela a commencé d’une manière unique lorsque le ballon de match pour le match a été livré sur le terrain par une voiture télécommandée. La décision de l’UEFA de livrer le ballon de match de manière créative a provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux. Alors que certains utilisateurs de Twitter l’ont qualifié de bizarre, d’autres l’ont qualifié de créatif. Voici comment Internet a réagi à la nouvelle :

laissez la voiture télécommandée jouer – Mollie Goodfellow (@hansmollman) 11 juin 2021

Absolument GONE à cette voiture télécommandée. Gone. J’aime le football. Tellement.— Carl Anka (@Ankaman616) 11 juin 2021

Ils avaient le footy dans une petite voiture télécommandée hahaha le football moderne est bon maintenant — Danny (@superbanterdude) 11 juin 2021

WTF, c’était l’histoire de la voiture télécommandée qui prenait le ballon au coup d’envoi ? #EURO2020– Ligne Matty (@MattyLine) 11 juin 2021

Devant le lever de rideau tant attendu, le ténor italien Andrea Bocelli a livré une performance incroyable. Après cela, les hymnes nationaux des deux équipes ont été joués et les joueurs sont entrés dans les positions mais le ballon de match n’était pas au milieu. Au lieu de cela, il était assis au sommet de la voiture télécommandée. Ensuite, la voiture a été conduite jusqu’au terrain et s’est arrêtée près de l’officiel de match. Il l’a pris et l’a placé au milieu du terrain.

Pour en revenir au match, l’Italie a commencé sa campagne pour l’Euro 2020 sur une note positive en battant la Turquie 3-0. C’était la plus grande victoire de l’Italie dans l’événement. Avant ce match, ils n’avaient jamais marqué trois buts en Euros.

L’Italie est entrée dans ce match à la suite d’une séquence de 27 matches sans défaite dans toutes les compétitions et sa domination s’est manifestée tout au long du match, car elle avait 64% de possession du ballon contre 36 pour la Turquie. Elle a également failli sortir de l’impasse dans la première mi-temps via des têtes et des corners, mais n’a pas pu profiter des occasions créées. Et l’effort splendide du gardien turc Ugurcan Cakir n’a pas non plus aidé leur cause car le match a été bloqué 0-0 à la mi-temps.

L’impasse a été brisée par un malheureux but contre son camp de Merih Demiral. Après cela, Ciro Immobile (66e minute) et Lorenzo Insigne (79e minute) ont marqué un but chacun en seconde période alors que l’Italie battait la Turquie.

