Une voiture suspecte retrouvée après des coups de feu au domicile de Vernon – Kelowna Capital News

La GRC enquête après que des coups de feu ont été tirés dans le quartier calme de BX lundi matin.

La police a fait enregistrer une section de Cunningham Road après que des coups de feu ont été tirés sur une maison.

Des voisins ont rapporté avoir entendu des coups de feu à 5 h 15 le 26 septembre et la surveillance obtenue par The Morning Star révèle le bruit de 15 coups de feu.

Les agents ont immédiatement répondu et confirmé que plusieurs cartouches avaient été déchargées dans la résidence et les véhicules sur la propriété. Cinq personnes se trouvaient à l’intérieur de la maison à ce moment-là et aucun blessé n’a été signalé.

La police a publié une image de surveillance d’un véhicule qui a été vu en train de fuir la zone au moment de la fusillade. Le véhicule a depuis été retrouvé

Un voisin qui a vu la voiture a dit qu’il s’agissait approximativement d’une Honda Civic rouge à deux portes de 1999 et qu’il avait été vu pour la dernière fois en direction est sur Silver Star Road.

“Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il s’agit d’un incident ciblé”, a déclaré le const. Chris Terleski, agent des relations avec les médias pour la GRC de Vernon North Okanagan. “Indépendamment du fait que personne n’a été blessé, des actes comme celui-ci mettent toute notre communauté en danger et nous exhortons toute personne disposant d’informations à se présenter à la police.”

Cunningham Road est généralement un quartier calme avec beaucoup de familles dans la région, donc les voisins sont choqués et surpris par l’incident.

Toute personne ayant des informations pouvant aider à l’enquête est priée d’appeler la police au 250-545-7171 et de citer le numéro de dossier 2022-17221. Vous pouvez également rester anonyme en appelant Crime Stoppers au 1-800-222-8477, ou en laissant un pourboire en ligne sur nokscrimestoppers.com.

