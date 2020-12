Cinq personnes ont été transportées d’urgence à l’hôpital après qu’une voiture a gravi le trottoir et a percuté des piétons dans l’est de Londres ce matin.

Ils ont tous été traités pour la première fois au bord de la route dans la région de Stamford Hill à Hackney avant que quatre ne soient emmenés dans un grand centre de traumatologie.

Le cinquième a également été transporté à l’hôpital par une équipe d’ambulances bénévoles de Hatzola.

Au moins une douzaine de véhicules des services d’urgence ont été transportés sur les lieux vers 9 h 37 du matin aux informations selon lesquelles une Toyota est entrée en collision avec des piétons.

Scotland Yard ne le traite pas comme une attaque terroriste à ce stade et n’a procédé à aucune arrestation, mais des enquêtes sont en cours.

Environ 20 ans plus bas dans la rue, d’autres ambulanciers paramédicaux ont été photographiés à côté d’un abribus qui semble avoir été endommagé

Des ambulanciers paramédicaux ont été vus en train de soigner des personnes le long d’un tronçon de chaussée très fréquenté où une Toyota argentée s’est écrasée dans un arbre.

L’avant de la voiture s’est effondré, le pare-brise est brisé et les airbags se sont gonflés.

Des équipes de services d’urgence portant des vestes haute visibilité ont été vues se rassembler autour d’un magasin de fruits et légumes à proximité en train de soigner une victime.

Des éclats de verre sont éparpillés autour de l’abri et l’un des panneaux a été arraché.

London Ambulance a dépêché six équipages, dont le service d’ambulance aérienne en voiture, tandis que des véhicules de police et d’incendie étaient également présents.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: « Une voiture aurait gravi le trottoir et heurté un certain nombre de piétons.

«Nous attendons une mise à jour sur les blessures. À ce stade précoce, cet incident n’est pas traité comme étant lié au terrorisme ».

Un porte-parole du service d’ambulance de Londres a déclaré: « Nous avons été appelés à 9 h 37 aujourd’hui (11 décembre) pour recevoir des informations faisant état d’une collision routière impliquant une voiture et des piétons à Stamford Hill, N16.

« Nous avons envoyé un certain nombre de ressources sur les lieux, notamment six équipes d’ambulance, un agent d’intervention en cas d’incident, un médecin dans une voiture, un chef d’équipe et nos équipes d’intervention en zone dangereuse. Nous avons également dépêché l’Air Ambulance de Londres en voiture.

«Cinq adultes ont été traités sur les lieux. Nous en avons emmené quatre dans un grand centre de traumatologie. et l’un a été transporté à l’hôpital par une équipe d’ambulance de Hatzola.

