Une voiture s’écrase dans un restaurant du New Hampshire et blesse plusieurs clients, selon les pompiers

LACONIA, NH (AP) – Une voiture s’est écrasée dans un restaurant très fréquenté et a blessé plusieurs clients dans une ville au bord d’un lac du New Hampshire dimanche après-midi, ont déclaré des responsables des urgences.

Le véhicule a percuté le Looney Bin Bar & Grill peu après 12h40. Les pompiers arrivés sur les lieux ont retrouvé la voiture à l’intérieur du restaurant, a indiqué le service d’incendie de Laconia dans un communiqué.

Les secouristes ont soigné plusieurs clients sur les lieux et transporté 14 personnes vers des hôpitaux de la région avec des problèmes médicaux non mortels, notamment des blessures importantes à la jambe, des lacérations et des contusions, a indiqué le service d’incendie.

20 autres personnes ont été évaluées sur les lieux par le personnel d’urgence, mais n’ont pas eu besoin d’être transportées vers des hôpitaux depuis la communauté située à environ 27 miles (43 kilomètres) au nord de Concord sur le lac Winnipesaukee.

« Il y avait beaucoup de monde à l’intérieur car c’était l’heure du déjeuner et un week-end de vacances », a déclaré le capitaine des pompiers de Laconia, Chad Vaillancourt, dans le communiqué.

Le bâtiment a subi d’importants dégâts.

Les pompiers ont déclaré que la cause de l’accident faisait l’objet d’une enquête.

The Associated Press