Une voiture remorquée dans les 60 secondes après avoir été garée laisse Internet confus

Une vidéo virale d’une voiture remorquée dans les 60 secondes suivant son stationnement a fait le tour d’Internet ces derniers temps. Il montre un camion, à un endroit sans nom, prenant moins d’une minute pour arriver sur place et remorquer l’automobile garée illégalement. Le clip de 58 secondes a été partagé le 23 décembre sur Twitter.

Il s’ouvre avec le camion de remorquage s’arrêtant à côté du véhicule à quatre roues garé. Après s’être rapprochés de la voiture, les fourches du véhicule glissent et serrent les roues, élevant rapidement la voiture au-dessus de son châssis. Après avoir réussi à remorquer la voiture, le camion s’éloigne vers la fin de la vidéo.

“Remorquer une voiture en 60 secondes”, lit la légende de la vidéo.

Découvrez la vidéo virale ci-dessous :

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont partagé leurs deux cents sur la même chose. Un utilisateur curieux a demandé : « Mais comment s’assurent-ils que la voiture ne tombe pas sur le côté ?? Ils ne l’ont pas attaché ! Un autre a également souligné la même chose en écrivant: “Je ne vais même pas l’attacher ou quoi que ce soit.” Ainsi, pour tenter de répondre à ces questions, un individu a répondu en révélant : « Les barres métalliques déplacent non seulement la voiture sur le camion, mais peuvent également l’empêcher de rouler vers l’avant ou vers l’arrière. Les pneus eux-mêmes empêchent les mouvements latéraux. Pourtant, le camion ne devrait pas rouler vite dans les virages.

Quelqu’un a également noté que la vidéo semblait avoir été enregistrée en Turquie. Enfin, l’un des utilisateurs a fait remarquer: «Est-ce sûr? Je pense que la voiture devrait être solidement attachée, serrée ou quelque chose comme ça pour qu’elle ne tombe pas… Super cool quand même »

Depuis sa publication, la vidéo virale a amassé plus de 1,8 million de vues et reçu plus de 3,5 000 likes sur la plateforme de micro-blogging.

Que pensez-vous de cette technique de remorquage ?

