Une voiture piégée frappe un convoi dans le sud-est du Nigeria ; 4 tués

Trois policiers et un responsable paramilitaire ont été tués dans l’attaque dans l’État d’Imo contre un convoi transportant l’ancien gouverneur Ikedi Ohakim, a déclaré le commissaire de police Mohammed Barde.

“L’homme (Ohakim) a été pris en embuscade et il a pu manœuvrer et s’échapper”, a déclaré Barde. Les quatre membres du personnel de sécurité ont été tués dans une voiture différente, a-t-il dit. L’attaque a été un revers malheureux pour les efforts du gouvernement visant à rétablir la paix dans certains des États du sud-est du Nigeria en proie à des conflits, a déclaré Barde.

Le sud-est du Nigeria a connu une augmentation des attaques violentes ces dernières années, souvent imputées aux séparatistes qui tentent de rompre avec la nation ouest-africaine pour former un pays indépendant. Les séparatistes qui s’identifient comme le peuple autochtone du Biafra sont devenus plus violents au milieu des appels à un référendum. Leurs attaques visent souvent des personnalités et des forces de sécurité dans le sud-est, selon des experts du conflit.