Une voiture piégée fait 6 morts et 14 blessés sur un marché de viande en Somalie

Un attentat à la voiture piégée a frappé jeudi un marché de viande dans le centre de la Somalie, tuant six personnes et en blessant 14 autres, ont indiqué des responsables locaux. Il s’agit de la troisième attaque de la journée dans ce pays instable d’Afrique de l’Est.

Aucun groupe n’a revendiqué dans l’immédiat l’attaque du marché de la ville de Buloburde, dans la région d’Hiran, ni les deux attaques précédentes survenues jeudi dans la ville méridionale de Dhusamareb, où aucune victime n’a été signalée.

La Somalie a été confrontée à de fréquentes attaques de la part du groupe militant al-Shabab, filiale d’Al-Qaida.

Le sous-commissaire de Buloburde, Jaliil Isse Foodey, a déclaré à l’Associated Press que trois soldats figuraient parmi les personnes tuées au marché alors qu’ils tentaient d’arrêter la voiture suspecte.

Foodey a déclaré que les autorités pensaient qu’une base gouvernementale située à proximité du marché et où réside un commandant de l’armée était la cible visée.

Samedi, un véhicule chargé d’explosifs a explosé à un poste de contrôle de sécurité dans la ville centrale de Beledweyne, tuant au moins 18 personnes et en blessant 40.

Le gouvernement somalien a lancé l’année dernière une « guerre totale » contre al-Shabab, qui contrôle certaines zones rurales du centre et du sud de la Somalie et gagne des millions de dollars grâce à la « taxation » des résidents et à l’extorsion des entreprises.

Le groupe militant compte des milliers de combattants et mène régulièrement des attaques effrontées dans la capitale, Mogadiscio, et ailleurs, freinant les tentatives de redressement après des décennies de conflit en Somalie.

La Somalie a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU une pause de trois mois dans le retrait prévu des soldats de maintien de la paix de l’Union africaine, invoquant la nécessité pour ses troupes de se regrouper.

Auparavant, l’ONU avait approuvé une résolution demandant à la mission de soutenir les Somaliens jusqu’à ce que ses forces assument l’entière responsabilité de la sécurité du pays à la fin de 2024.