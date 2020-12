ANKARA, Turquie (AP) – Un attentat à la voiture piégée à un poste de contrôle dans une zone contrôlée par la Turquie dans le nord-est de la Syrie a tué jeudi au moins deux soldats turcs et deux agents de sécurité locaux de l’opposition syrienne, a déclaré un responsable turc.

C’était la dernière d’une série d’attaques dans les zones contrôlées par la Turquie dans cette partie de la Syrie. Aucun groupe n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attentat.

Un groupe de surveillance de la guerre, l’Observatoire syrien des droits de l’homme basé en Grande-Bretagne, a déclaré que le nombre de morts était beaucoup plus élevé, avec au moins 16 morts, dont quatre Turcs, dans l’attaque au point de contrôle de la ville syrienne de Ras al -Ayn. La différence du nombre de morts n’a pas pu être immédiatement conciliée.

Le bureau du gouverneur de la province de Sanliurfa, dans le sud de la Turquie, a déclaré que deux soldats turcs avaient été tués et six avaient été blessés dans l’attaque de Ras al-Ayn. Le communiqué indique que deux agents de la sécurité syriens des forces soutenues par la Turquie ont également été tués et deux autres blessés.

Les troupes turques et les combattants de l’opposition syrienne alliée ont capturé la région en octobre dernier, lorsque Ankara a envahi le nord-est de la Syrie pour chasser les combattants kurdes syriens de la région frontalière. Ankara considère les combattants kurdes comme des terroristes en raison de leurs liens avec une insurrection kurde en Turquie.

Une administration dirigée par les Kurdes contrôle une grande partie du nord-est de la Syrie, après avoir chassé les militants de l’État islamique de la région en partenariat avec la coalition internationale dirigée par les États-Unis.

L’Agence Anadolu, dirigée par l’État turc, a déclaré que la voiture piégée avait explosé à l’entrée de Ras al-Ayn à un point de contrôle tenu par les combattants soutenus par la Turquie.