Une voiture heurte un arbre, tuant les 6 personnes à l’intérieur dans le Nebraska

LINCOLN, Neb. –

Le téléphone portable d’un passager a automatiquement alerté les intervenants après qu’une voiture a heurté un arbre tôt dimanche dans un accident du Nebraska qui a tué les six jeunes occupants, ont annoncé les autorités.

Cinq hommes dans la Honda Accord sont morts sur les lieux de l’accident vers 02h15 à Lincoln, à environ 3 miles à l’est du Capitole de l’État, a annoncé la police. Une femme de 24 ans est décédée plus tard dans un hôpital où elle a été transportée dans un état critique.

Les cinq hommes décédés comprenaient le conducteur de 22 ans. Les autres victimes étaient un jeune de 21 ans, un de 23 ans et deux de 22 ans.

La police a déclaré que la cause de l’accident faisait toujours l’objet d’une enquête et que l’accident avait été signalé par un iPhone qui avait détecté l’impact et appelé automatiquement les intervenants lorsque le propriétaire du téléphone ne répondait pas.

“Il s’agit du pire accident de Lincoln de mémoire récente”, a déclaré le chef adjoint de la police de Lincoln, Michon Morrow. “Nous avons essayé de penser à un autre accident aussi grave et nous n’avons rien trouvé.”

Les enquêteurs n’avaient pas été en mesure de trouver des témoins de l’accident dimanche après-midi, ce qui pourrait rendre plus difficile la détermination de ce qui s’est passé.

“La cause de cet accident va nous prendre un certain temps pour cerner”, a déclaré Morrow. “Nous examinons toutes les possibilités, y compris l’alcool, la vitesse ou la distraction au volant.”