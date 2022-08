Une voiture heurte le Old Towne Pub de Genève, fenêtres condamnées – Shaw Local

GENÈVE – Lorsqu’une voiture n’a pas pu franchir le panneau d’arrêt à South Second Street et West State Street, elle a heurté un autre véhicule et l’a poussé dans la fenêtre du Old Towne Pub and Eatery, selon un rapport d’accident à Genève.

Si quelqu’un se demandait pourquoi les fenêtres du 210 W. State St. ont été condamnées depuis le 22 juillet, c’est pourquoi.

Selon le rapport d’accident, une Lincoln MKZ se dirigeait vers l’ouest sur West State Street à 14 heures à l’approche de l’intersection tandis qu’une Honda Civic CR-V se dirigeait vers le nord, arrêtée au panneau d’arrêt.

La Honda “s’est engagée dans l’intersection sur la trajectoire de (la Lincoln et) a heurté à un angle qui a redirigé (la Honda) vers le bâtiment”, indique le rapport d’accident.

La Honda a heurté un banc métallique devant le bâtiment « puis a percuté le bâtiment avant de s’immobiliser. Le bâtiment avait une fenêtre complètement brisée et une fenêtre fissurée », indique le rapport.

Les deux véhicules ont dû être remorqués.

Détail du rapport d’accident lorsqu’une voiture s’est écrasée dans le Old Towne Pub and Eatery à Genève. (Image fournie par la police genevoise)

La Honda appartenait à un résident de St. Charles et la Lincoln appartenait à un résident de DeKalb, selon le rapport.

Chaque véhicule était occupé uniquement par le conducteur sans passagers dans aucun des deux véhicules, a déclaré le chef adjoint Brian Maduzia dans un e-mail.

“Le conducteur de l’unité n ° 2 (le Lincoln) a été soigné pour une blessure et transporté à l’hôpital Delnor”, a déclaré le courrier électronique de Maduzia. “Je ne connais pas l’étendue de la blessure.”

Le pilote Honda n’a pas été blessé et n’a été soigné pour aucune blessure, a indiqué son e-mail.

Le conducteur de Honda a reçu un avertissement pour ne pas avoir cédé à une intersection d’arrêt, indique le rapport.

Les noms des chauffeurs ont été supprimés du rapport.

Le propriétaire de l’entreprise, Christopher Cellini, n’a pas renvoyé de messages sollicitant des commentaires.