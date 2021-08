Une voiture garée s’enfonçant lentement dans un lac capturée à la télévision en direct, la vidéo devient virale. Regarder

Une voiture a lentement glissé et coulé dans un lac alors qu’un journaliste parlait d’un projet proposé dans la région, et tout l’incident a été filmé en direct à la télévision. La vidéo de l’incident est depuis devenue virale. Tout s’est passé lorsque le journaliste du WCIS, Jakob Emerson, parlait du projet de zone susmentionné à la télévision en direct. Alors que la voiture s’immerge progressivement, le journaliste s’en rend compte quelques secondes plus tard et se retourne pour la regarder plonger, dans la vidéo. Heureusement, la voiture n’avait personne à l’intérieur. Selon un rapport de Fox News, le directeur du bureau de gestion des urgences du comté de Sangamon, Bill Lee, a déclaré que l’incident s’était produit en raison d’une couche glissante d’algues recouvrant la rampe sur laquelle la voiture était garée.

Regardez la vidéo ici:

«La plupart d’entre eux ont une baisse très progressive, celle-ci semble baisser relativement rapidement. Il est toujours préférable de se garer en haut de la rampe et de descendre et de marcher sur la rampe pour identifier si ces algues épaisses sont là et la rendent vraiment glissante », a déclaré Lee à WCIS.

La vidéo, depuis son partage sur Twitter, compte plus de 2000 likes, 275 retweets et 130 citations tweets sur la plateforme de microblogging. « La voiture est-elle morte ? Ou peut être récupéré ? », a écrit un utilisateur de Twitter. « À ce stade, la plupart des compagnies d’assurance considèrent que cela a totalisé », a répondu un autre.

Des incidents étranges impliquant des voitures se sont produits récemment. Une femme qui, dans un étrange test de foi, a laissé « Jésus prendre le volant ». Au volant de sa Ford Taurus turquoise à la mi-juin, la femme de 31 ans avait également sa fille de 11 ans assise dans la voiture et s’est écrasée contre un autre véhicule et une maison. Les images de l’incident ont été capturées par les caméras de circulation de Beachwood qui ont enregistré la femme qui a allumé le feu rouge et a percuté une autre voiture. L’autre véhicule arrête la voiture juste à temps pour éviter un accident de voiture mortel, a rapporté 19News. Dans le Tamil Nadu en Inde également, une image choquante d’un accident de conduite imprudente sur l’autoroute Salem-Coimbatore est récemment apparue sur les réseaux sociaux. Ils ont été percutés par une voiture roulant à vive allure qui a été enregistrée sur la caméra embarquée de l’une des voitures derrière.

