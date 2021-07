Une voiture fonce sur des piétons dans une zone touristique populaire de la Costa del Sol espagnole (VIDEOS)

Des images graphiques du site de l’accident de lundi montrent des personnes blessées le long du trottoir, des chaises et des tables renversées et une petite berline blanche qui s’est apparemment arrêtée lorsqu’elle a heurté un bâtiment. Les serveurs ont essayé d’aider certaines des victimes sur le terrain. Un clip pris à l’avant de la voiture montre des touristes debout et regardant la scène choquante après l’arrivée de la police et des ambulanciers paramédicaux sur les lieux.

Une voiture PASSE dans la foule au bar de la terrasse à Marbella – les premiers rapports indiquent 5 blessés (Associated Press) – VIDÉO GRAPHIQUE (Via RT) pic.twitter.com/WNMzA4M5K1 – Randi M 🐴 (@ RandiM20) 19 juillet 2021

Une voiture s’est engouffrée dans la foule assise à l’extérieur de Marbella, en Espagne, de cause inconnue à ce stade. pic.twitter.com/PvdAEeAl5i – Majorité silencieuse (@PatrioticCougar) 19 juillet 2021

La cause de l’accident en milieu d’après-midi est inconnue, mais le terrorisme, semble-t-il, n’est pas suspecté. La police a arrêté un homme local de 30 ans qui conduisait la voiture avec ses parents à bord, et il a été testé négatif pour l’alcool et les drogues, a rapporté le journal El Espanol.

Raul Morote, dont la famille possède plusieurs restaurants dans la région, a déclaré à l’Associated Press que les cafés étaient bondés de clients en train de déjeuner lorsque l’accident s’est produit. « La voiture zigzaguait et balayait tout », il a dit.

Les Britanniques et autres touristes ont afflué sur la Costa del Sol, qui compte 27 kilomètres de plages de sable méditerranéen, depuis que l’Espagne a levé les restrictions imposées aux voyageurs en mai. Et à compter de lundi, les voyageurs n’avaient plus besoin de passer par la quarantaine à leur retour au Royaume-Uni.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!