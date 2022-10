Une voiture fonce dans la foule au bar du Colorado, 1 mort

GOLDEN, Colorado –

Une personne a été tuée et quatre personnes grièvement blessées après qu’un homme a intentionnellement conduit une camionnette à travers une foule rassemblée devant un bar du Colorado à la suite d’une altercation tôt dimanche matin, ont annoncé les autorités.

Le conducteur de 29 ans et un passager de 25 ans ont été arrêtés après l’attaque vers 01h40 dimanche dans la ville de Golden à l’ouest de Denver, a indiqué le bureau du shérif du comté de Jefferson.

Juste avant l’attaque, des videurs à l’extérieur du Rock Rest Lodge ont interrompu une altercation entre les deux suspects et certaines des victimes, a indiqué le bureau du shérif. Les suspects sont montés dans la camionnette, ont reculé d’une place de parking devant le bar et ont intentionnellement foncé sur des victimes, y compris des employés du bar, a déclaré le bureau du shérif.

Les députés ont trouvé un homme qui était inconscient et plus tard déclaré mort sur les lieux. Quatre personnes ont été transportées dans un hôpital local et trois personnes ont été légèrement blessées, a indiqué le bureau du shérif.

Les suspects ont été arrêtés à proximité après l’attaque et les députés les ont placés en garde à vue. Le conducteur fait face à des accusations de meurtre au premier degré, trois chefs de voies de fait au premier degré et trois chefs de voies de fait au deuxième degré. Le passager, propriétaire de la camionnette, fait face à des accusations de complicité de meurtre au premier degré, de complicité de voies de fait au deuxième degré et de complicité de voies de fait au premier degré.

Un autre passager qui se trouvait dans le véhicule ne fait pas face à des accusations.

Le nom de la victime décédée n’a pas été immédiatement dévoilé.