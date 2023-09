Une voiture et un bus entrent en collision dans la campagne de Morrison – Shaw Local

MORRISON – Personne n’a été blessé vendredi 15 septembre dans un accident d’autobus dans la campagne de Morrison.

Les adjoints du shérif du comté de Whiteside ont été appelés vers 7 heures du matin pour la collision entre deux véhicules à l’intersection de Fulfs Road et Folkers Drive dans la campagne de Morrison, selon un communiqué de presse du bureau du shérif.

Les enquêteurs ont déterminé qu’une berline conduite par une femme de 16 ans circulait vers l’est sur Fulfs Road et qu’elle avait heurté l’arrière d’un autobus scolaire arrêté à un point de ramassage.

Ni l’occupant de la berline ni aucun des 11 enfants à bord du bus n’ont été blessés, selon le communiqué.

Le bureau du shérif a été assisté sur les lieux par les pompiers de Milledgeville et les responsables des services médicaux d’urgence, Morrison EMS, Sterling Public Schools, First Student, Hunter Body Shop et Gonzalo’s Towing.