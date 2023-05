Une voiture enfonce le portail de la résidence du Premier ministre britannique, un homme arrêté

La police britannique a arrêté jeudi un conducteur isolé après avoir conduit une voiture aux portes de la résidence du Premier ministre britannique sur Downing Street à Londres.

La police a arrêté l’homme soupçonné de dommages criminels et de conduite dangereuse, mais les autorités n’ont pas encore déterminé si l’accident était intentionnel. Des agents de sécurité armés patrouillent en permanence devant la porte, mais personne n’a été blessé lors de l’incident.

Les images montraient le véhicule, une berline blanche, s’écraser contre la porte à une vitesse relativement faible.

« J’ai entendu un coup et j’ai levé les yeux et j’ai vu des tas de policiers avec des pistolets Taser crier après l’homme », a déclaré le témoin Simon Parry, 44 ans, à l’Associated Press. « Beaucoup de véhicules de police sont arrivés très rapidement et ont été très rapides pour évacuer la zone. »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se trouvait à l’intérieur des bureaux reliés à la résidence au moment de l’incident.

La police de Londres a fermé Whitehall, une artère principale reliant de nombreux monuments et attractions touristiques populaires de la ville, immédiatement après l’incident. Les agents ont rapidement rouvert la route au public.

L’incident survient environ un mois après que la visite du président Biden en Irlande du Nord a déclenché une série de menaces terroristes dans la région. L’agence de renseignement britannique MI5 a relevé le niveau de menace terroriste à « sévère » en Irlande du Nord lors du voyage de Biden.

La clôture autour de Downing Street n’a été mise en place qu’en 1989 après que des membres du groupe terroriste de l’Armée républicaine irlandaise ont tiré trois mortiers dans l’avenue, dont un a atterri dans l’arrière-cour de la résidence du Premier ministre au 10 Downing Street.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.