Une voiture électrique allemande accélère de 0 à 100 km/h en seulement 1,46 seconde et zoome sur les records

Une voiture conçue par une équipe d’étudiants de l’Université de Stuttgart en Allemagne a établi le record du monde de la voiture électrique la plus rapide. Le Foerderverein GreenTeam Uni Stuttgart eV a accéléré de 0 à 100 km/h en 1.461 secondes. Comme mentionné sur le site officiel du Guinness World Record. Le record du monde a été vérifié sur le campus Robert Bosch le 23 septembre. C’est la troisième fois que l’Université de Stuttgart réalise cet exploit.

La GreenTeam a battu le record pour la première fois en 2012. Ils ont réussi une accélération de 0 à 100 kilomètres par heure en 2,681 secondes. Cependant, des équipes des Pays-Bas et de Suisse ont battu le record depuis lors. L’équipe de Stuttgart a de nouveau réussi à établir un nouveau record en 2015, cette fois à 1,779 seconde. Mais l’équipe suisse a repris le dessus en 2016, avec un nouveau temps de 1 461 secondes.

Voici la vidéo :

Commentant cet exploit, le professeur Wolfram Ressel, recteur de l’université, a déclaré : « L’Université de Stuttgart est fière que la GreenTeam ait réussi à établir un nouveau record d’accélération des véhicules électriques. Je suis vraiment enthousiasmé par ce que nos étudiants ont accompli. Étudier à l’université ne signifie pas seulement acquérir des connaissances théoriques, mais aussi être capable de les appliquer dans la pratique. L’engagement de la GreenTeam est un excellent exemple de la façon dont le transfert de connaissances peut réussir.

Le premier président de la GreenTeam, Pavel Povolni, a également exprimé son enthousiasme à l’idée de ramener le record du monde en Allemagne.

Le conducteur de la voiture électrique, Diogo Silva, a déclaré: “C’était épuisant, mais une expérience unique et cela valait vraiment le travail acharné.”

Une équipe de 20 membres et l’association de soutien associée se sont préparés pendant près d’un an pour battre le record du monde. La voiture électrique a été conçue et construite dans l’atelier des étudiants sur le campus de Vaihingen. Pesant un peu moins de 145 kilogrammes, le véhicule électrique peut produire une puissance maximale de 180 kilowatts sur la route. La voiture peut atteindre une accélération maximale de 2,5 g, à peu près la même force que les astronautes subissent lorsqu’une fusée rentre dans l’atmosphère terrestre.

